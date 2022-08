DGAP-News: Engel & Völkers Digital Invest: Dynamisches Wachstum im ersten Halbjahr – Ergebnisprognose für 2022 deutlich über Analystenschätzung

DGAP-News: EV Digital Invest AG / Schlagwort(e): Prognose

Engel & Völkers Digital Invest: Dynamisches Wachstum im ersten Halbjahr – Ergebnisprognose für 2022 deutlich über Analystenschätzung



02.08.2022 / 23:10







Engel & Völkers Digital Invest: Dynamisches Wachstum im ersten Halbjahr – Ergebnisprognose für 2022 deutlich über Analystenschätzung

Finanzierungsvolumen steigt im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 53 % auf rund 25,6 Mio. Euro

Operative Gesamteinnahmen steigen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 47 % auf rund 2,6 Mio. Euro

Ausblick: Vorstand bestätigt Wachstumsprognose und erwartet bereinigtes EBIT für das Gesamtjahr 2022 deutlich über aktueller Analystenschätzung