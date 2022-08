ZALANDO - Droht hier ein weiterer Absturz?

Zalando SE - WKN: ZAL111 - ISIN: DE000ZAL1111 - Kurs: 25,210 € (XETRA)

Die Zalando-Aktie steht seit ihrem Allzeithoch bei 105,90 EUR aus dem Juli 2021 in einer massiven Abwärtsbewegung. Am 24. Juni 2022 markierte die Aktie des e-Commerce-Händlers ein Tief bei 20,94 EUR.

Von dort aus erholte sich der Wert an des Vorgängertiefs bei 29,91 EUR. Am 22. Juli erreichte er dieses Tief. Dabei notierte er sogar über dem steilen Abwärtstrend seit 02. Februar 2022. Dieser Ausbruch stellte sich aber schnell als Fehlausbruch heraus. Zwei Tage später durchbrach die Aktie ihren Aufwärtstrend seit 24.Juni. Nach einem kleinen Pullback an diesen Trend kommt es heute zu einem neuen Tief in der Abwärtsbewegung seit 22. Juli.

Verkaufswelle läuft schon

Die Abwärtsbewegung in der Zalando-Aktie ist intakt, die Erholung ab 24. Juni hingegen nicht mehr. In den nächsten Tagen und Wochen kann es daher zu weiteren Kursverlusten bis 20,94 EUR und später sogar an das Allzeittief bei 17,01 EUR kommen.

Ein größeres Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über 29,91 EUR. In diesem Fall könnte sich die Aktie in Richtung 39,00 EUR oder sogar 42,77 EUR erholen.

Fazit: Die Erholung der letzten Woche ist vorbei. Die Zalando-Aktie sollte am Beginn einer weiteren Verkaufswelle stehen.

Zalando SE

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)