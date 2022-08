KKR kündigt Dividende an

Die amerikanische Beteiligungsgesellschaft KKR & Co Inc. (ISIN: US48251W1045, NYSE: KKR) schüttet eine unveränderte vierteljährliche Dividende von 0,155 US-Dollar je Aktie an ihre Investoren aus, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 30. August 2022 (Record date: 15. August 2022).

Dies entspricht einer Jahresdividende von 0,62 US-Dollar. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 52,24 US-Dollar (Stand: 2. August 2022) bei 1,18 Prozent.

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 0,33 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,14 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am 2. August 2022 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust je Aktie von 1,22 US-Dollar nach einem Gewinn je Aktie von 2,05 US-Dollar im Vorjahr. KKR (früher Kohlberg Kravis Roberts & Co.) mit Sitz in New York City wurde 1976 gegründet. Bekannt wurde KKR im Jahr 1988 durch die Übernahme und Zerschlagung des Mischkonzerns RJR Nabisco für 25 Mrd. US-Dollar.

Seit Jahresbeginn 2022 weist die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street ein Minus von 29,88 Prozent auf. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 32,87 Mrd. US-Dollar (Stand: 2. August 2022).

Redaktion MyDividends.de