MATCH GROUP - Dieses Date war ein Totalreinfall

Match Group Inc. - WKN: A2P75D - ISIN: US57667L1070 - Kurs: 76,710 $ (Nasdaq)

Es gibt Quartalsberichte, da überzeugt das Management auf ganzer Linie. Es gibt Quartalsberichte, bei denen man bullische wie bärische Argumente finden kann. Und dann gibt es Quartalsberichte wie den von Match Group gestern nach Börsenschluss vorgelegten. Die Aktie bricht vorbörslich um 20 % ein.

Zwar legte der Umsatz des Betreibers von Dating-Apps im zweiten Quartal verglichen mit dem Vorjahresquartal um 12 % auf 795 Mio. USD zu, blieb aber hinter der Markterwartung von 804 Mio. USD zurück. Match Group rutschte sogar aufgrund einer Einmalbelastung bei Tinder in die Verlustzone und vermeldete ein Ergebnis von -0,11 USD je Aktie. Bereinigt waren es 0,52 USD je Aktie, ebenfalls deutlich weniger, als Experten prognostiziert hatten (0,57 USD je Aktie). Im ersten Halbjahr erodierte der operative Cashflow auf 20 Mio. USD, der Free Cashflow war mit 7 Mio. USD sogar negativ.

Kein Wachstum im dritten Quartal

Neben dem enttäuschenden Blick in die Vergangenheit dürfte den Anlegern aber vor allen Dingen die Prognose nicht gefallen haben. Denn für das dritte Quartal rechnet Match Group nur mit Erlösen von 790 bis 800 Mio. USD. Die Mitte dieser Spanne beträgt 795 Mio. USD, womit Q3 gegenüber Q2 keinerlei Wachstum aufweisen würde. Der bereinigte operative Gewinn soll sich auf 255 bis 260 Mio. USD belaufen und läge damit deutlich unter dem Q2-Wert von 286 Mio. USD. Die Marge dürfte von 36 auf 32 % einbrechen.

Bei Tinder läuft es überhaupt nicht, weshalb CEO Renate Nyborg das Unternehmen verlassen muss. Auch hat Match Group Tinders Pläne einer eigenen virtuellen Währung auf Eis gelegt. Hauptkritikpunkt der Mutter Match Group ist der fehlende Monetarisierungserfolg der bekannten App.

Aus charttechnischer Sicht erreicht die Aktie von Match Group vorbörslich eine auch langfristig wichtige Unterstützungszone zwischen 61,50 und 60,95 USD.

Fazit: Match Group weist die Bewertung eines Wachstumstitels auf, wird im Q3 aber überhaupt nicht mehr wachsen. Die Story liegt daher zumindest auf Eis, es dürfte Abstufungen hageln. Bricht die Aktie nun auch den Support um 60 USD, könnte sich der Abwärtstrend in den kommenden Monaten fortsetzen.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 2,98 3,42 3,99 Ergebnis je Aktie in USD 1,49 2,70 3,04 Gewinnwachstum 81,21 % 12,59 % KGV 41 22 20 KUV 5,8 5,1 4,3 PEG 0,3 1,6 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Match-Group-Aktie

