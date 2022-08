NVIDIA - Erholung, ja. Allerdings instabil.

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 185,260 $ (Nasdaq)

Nvidia ist Entwickler von Grafikprozessoren. Der Einsatz von Chips des Unternehmens erfolgt in einer Vielzahl von Endmärkten, darunter High-End-PCs für Spiele, Datacenter und Automotive-Infotainment-Systeme. In den letzten Jahren hat das Unternehmen seinen Fokus von traditionellen PC-Grafikanwendungen wie Spielen auf komplexere und günstigere Möglichkeiten wie künstliche Intelligenz und autonomes Fahren ausgeweitet, die die Hochleistungsfähigkeiten der Grafikprozessoren des Unternehmens nutzen.

Das bärische Keilmuster kündigt einen erneuten Kursrückgang an. Der dünne graue Prognosepfeil deutet diese statistisch erwartbare Bewegung in Richtung 150 USD an. Bisher also noch keine charttechnische Bodenbildung in der intakten Abwärtskorrekturphase seit Ende November 2021. Unter langfristigen Gesichtspunkten sehen wir eine ganz normale, technisch gesunde Korrekturphase.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)