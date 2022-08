SHOP APOTHEKE - Abverkauf nach Zahlen, Erholung in Gefahr?

Shop Apotheke Europe N.V. - WKN: A2AR94 - ISIN: NL0012044747 - Kurs: 93,060 € (XETRA)

Shop Apotheke erzielt im 2. Quartal einen Umsatz von €287,2 Mio (VJ: €250,4 Mio), ein Ebitda (bereinigt) von -€6,1 Mio (VJ: €1,2 Mio, Analystenprognose: -€0,9 Mio) und einen Nettogewinn nach Minderheiten von -€47,75 Mio (VJ: -€16,96 Mio). Höhere Kosten für Werbung und Personal belasten. Ausblick bestätigt.Quelle: Guidants News

Im großen Bild war die Aktie von Shop Apotheke seit Februar 2021 in einer dreiteiligen Baisse bis an das Kursziel bei 64,47 EUR eingebrochen. Seit März versuchen die Käufer die Akte zu stabilisieren, mussten jedoch im Juni einen Rückschlag verkraften. Nach einem Abverkauf in Richtung 75,00 EUR konnte sich das Blatt allerdings Anfang Juli wenden und eine steile Kaufwelle bis an den Widerstand bei 99,80 EUR führen.

Trotz der Kursverluste bleiben die Bullen tonangebend

Seither tendiert die Aktie unter dieser Hörde und oberhalb des Unterstützungsbereiches um 86,00 EUR seitwärts. Der heutige Kursrücksetzer findet innerhalb dieser Tradingrange statt und dürfte die Bullen nicht aus der Fassung bringen. Vielmehr ist mit einem Konter und einem weiteren Angriff auf den Bereich um 100,00 EUR zu rechnen. Oberhalb von 100,50 EUR wäre ein nachhaltiger Ausbruch aus der Tradingrange gelungen und die Fortsetzung des Kaufimpulses von Anfang Juli zu erwarten. Damit stünde ein Anstieg bis 111,00 und darüber bis 117,00 EUR an. Ob es dann auch gelingt, das Hoch aus dem Februar bei 117,70 EUR in Richtung 130,00 EUR zu durchbrechen, ist noch abzuwarten.

Die Chance auf eine Fortsetzung der Erholung wäre dagegen erst bei Kursen unterhalb von 85,86 EUR vertan. Damit dürfte die Aktie wieder in den Seitwärtsmarkt der letzten Wochen zurückgefallen und den Bereich um 75,00 EUR ein weiteres Mal testen.

Charttechnisches Fazit: Ungeachtet der aktuellen Reaktion auf die Quartalszahlen ist die Aktie von Shop Apotheke weiter technisch in der Lage, die Kaufwelle von Anfang Juli in Richtung 117,00 EUR fortzusetzen und damit eine weitere mehrwöchige Erholungsphase einzuleiten.

Shop Apotheke Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)