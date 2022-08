CK Hutchison hebt die Zwischendividende an

Der chinesische Mischkonzern CK Hutchison Holdings Ltd. (ISIN: KYG217651051) wird eine Zwischendividende in Höhe von 0,84 HKD (ca. 0,105 Euro) an seine Aktionäre ausschütten. Dies ist eine Erhöhung um 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 0,80 HKD. Die Auszahlung erfolgt am 16. September 2022 (Record day: 6. September 2022). Hutchison zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende.

Die Gesamtdividende für 2021 (0,80 HKD Zwischendividende + 1,86 HKD Schlussdividende) lag bei 2,66 HKD (ca. 0,33 Euro). Dies waren rund 15 Prozent mehr als im Vorjahr (2,314 HKD). Beim derzeitigen Aktienkurs von 6,38 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei rund 5,17 Prozent.

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 (30. Juni 2022) stieg der den Aktionären zurechenbare Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent auf 19,09 Mrd. HKD (ca. 2,39 Mrd. Euro). Der Umsatz stieg um 8,1 Prozent auf 229,62 Mrd. HKD (ca. 28,76 Mrd. Euro), wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

Unter dem Dach der CK Hutchison Holdings Limited mit Hauptsitz in Hongkong sind verschiedene Geschäftsbereiche wie das Hafengeschäft, Einzelhandel, Infrastruktur sowie Telekommunikation und Energiesektor vereinigt. Es werden rund 300.000 Menschen beschäftigt. Die Aktie ist an der Hong Kong Stock Exchange gelistet.

Redaktion MyDividends.de