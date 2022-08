COMPUGROUP - Prognose angehoben, Kurs abgehoben

CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N. - WKN: A28890 - ISIN: DE000A288904 - Kurs: 43,120 € (XETRA)

CompuGroup erzielt im 2. Quartal einen Umsatz von €265 Mio (VJ: €240,8 Mio, Analystenprognose: €258,7 Mio), ein organisches Umsatzwachstum von 3 %, ein Ebitda von €53,6 Mio (VJ: €51,0 Mio, Prognose: €52,7 Mio), eine Ebitda-Marge von 20,2 % (VJ: 21,1 %, Prognose: 20,4 %) und einen Gewinn je Aktie von €0,40 (VJ: €0,43, Prognose: €0,38).

CompuGroup erhöht Prognose für 2022 und erwartet einen Umsatz von €1,1 bis €1,15 Mrd (bisher: €1,075 bis €1,125 Mrd), ein organisches Wachstum von 4 % bis 8 % (bisher: 3 % bis 8 %), ein Ebitda (bereinigt) von €240 bis €260 Mio (bisher: €235 bis €260 Mio) und weiter einen bereinigten Gewinn je Aktie von €1,90 bis €2,10. Quelle: Guidants News

Rund 50 % von ihrem Allzeithoch entfernt, stemmte sich die Aktie von CompuGroup schon in den letzten Wochen gegen den übergeordneten, Anfang 2021 begonnenen Abwärtstrend. Dabei gelang eine Bodenbildung auf Höhe der Unterstützung bei 37,88 EUR, die mit dem heutigen Anstieg auf aktuell über 44,00 EUR fortgesetzt wird.

Wichtig wird gerade heute, dass die mittelfristige Abwärtstrendlinie und eine frühere Aufwärtstrendlinie, unterhalb derer die Bodenbildung verläuft, schnell überwunden und der Widerstand bei 46,50 EUR erreicht werden kann. Über der Hürde könnte es zumindest kurzfristig zu einer weiteren Erholungsbewegung bis 50,00 und 53,40 EUR kommen, ehe dort mit einem bärischen Konter zu rechnen ist.

Sollte die Aktie dagegen unter das Zwischentief bei 41,08 EUR rutschen, dürfte die Unterstützung bei 37,88 EUR einem weiteren Test unterzogen werden. Darunter dürfte eine Verkaufswelle an das mittelfristige Ziel bei 32,52 EUR folgen.

CompuGroup Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)