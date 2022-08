SIERRA WIRELESS - Wunderbar! Zielerreichung dank Übernahme!

Sierra Wireless Inc. - WKN: 920860 - ISIN: CA8265161064 - Kurs: 30,760 $ (Nasdaq)

Im Rahmen unseres redaktionellen Premiumangebots Godmode PLUS stellte ich Anfang Juli die Aktie von Sierra Wireless vor. Und das nach mehrjähriger Auszeit, die Erstanalyse gab es im Jahr 2015. Das Analysecomeback hat sich gelohnt. Innerhalb eines Monats hat der Wert den Zielbereich erreicht.

Übernahme durch Semtec

Ausschlaggebend für den jüngsten Kursanstieg war die Meldung, dass Semtech das Unternehmen für 1,2 Mrd. USD bzw. 31 USD je Aktie übernehmen möchte. Das entspricht einer Prämie von rund 25 % auf den Schlusskurs der Sierra-Wireless-Aktie vom 29. Juli. Beide Vorstandsetagen haben dem Zusammenschluss bereits zugestimmt. Semtec erwartet, dass der Deal sich bereits im laufenden Jahr direkt positiv auf das Unternehmensergebnis auswirken wird. Außerdem erwarten die Verantwortlichen operative Synergien von rund 40 Mio. USD.

Im Zuge der Übernahme hat Sierra Wireless den eigentlich für 11. August angekündigten Conference Call zu den dann vorliegenden Halbjahreszahlen gecancelt. Die Aktie des Unternehmens schloss gestern bei 30,76 USD.

Fazit: Trader streichen den Gewinn bei Sierra Wireless ein. Die Differenz zum Übernahmepreis von 31 USD ist nur mehr marginal. Das Kapital kann anderorts besser eingesetzt werden.

Sierra Wireless-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)