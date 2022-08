ANALYSE-FLASH: DZ Bank dreht Einstufung von Süss Microtec auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Süss Microtec doppelt abgestuft von "Kaufen" auf "Verkaufen" und den fairen Wert der Aktien von 22 auf 14 Euro gesenkt. "Die Probleme mit den Lieferketten bleiben ohne eine belastbare Prognose für deren Ende bestehen", schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dafür kann Süss laut dem Experten zwar wenig, er sieht aber in den restlichen fünf Monaten des Jahres ein gewisses Enttäuschungsrisiko und orientiert sich nun am unteren Rand der von Süss genannten Bandbreiten für die Gesamtjahresziele./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2022 / 12:52 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2022 / 12:58 / MESZ

