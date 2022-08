Berkshire Hathaway: Verlust? Pfft! Der Buffett-Holding geht es blendend!

Warren Buffett und Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) haben es im Rahmen der aktuellen Quartalsberichtssaison ebenfalls getan: Na, natürlich ihr Zahlenwerk vorzulegen. Auch bei dem Starinvestor ist das immer mit Spannung verbunden. Zum einen, weil das Orakel von Omaha das stets und traditionell am Wochenende macht. Aber auch, weil dessen operative Performance einfach relevant ist.

Bei Berkshire Hathaway hat es offensichtlich einen Quartalsverlust gegeben. Kein Drama. Denn operativ geht es der Beteiligungsgesellschaft und dem Konglomerat unter der Führung von Warren Buffett absolut blendend.

Berkshire Hathaway: In Top-Form mit kleinem Makel!

Das, worauf sich einige Medien im Moment stürzen, ist der hohe Nettoverlust von Berkshire Hathaway. Im zweiten Jahresviertel musste Warren Buffett einen Verlust von 43,8 Mrd. US-Dollar ausweisen. Nach einem Vorjahreswert mit einem Plus von 28,1 Mrd. US-Dollar könnte das ein Rückschritt sein, ist es aber natürlich nicht.

Im Endeffekt rührt diese Kennzahl daher, dass die Investitionen und börsennotierten Investments Kursschwankungen unterliegen. Oder anders ausgedrückt: Auch Warren Buffett spürt den Druck im Markt, der die Investitionen im Wert verringert, was der Starinvestor mit den jetzigen Buchhaltungspraktiken abbilden muss.

Deshalb gibt es eine andere Kennzahl, die bei Berkshire Hathaway bedeutend relevanter ist: den Betriebsgewinn. Mit einem Plus von 39 % auf 9,28 Mrd. US-Dollar ist dieser Wert hingegen in Top-Form. Das ist übrigens eine Kennzahl, die bereinigt um Wertminderungen das Ergebnis der Unternehmen und Beteiligungen in dem Konglomerat misst. Man könnte auch sagen: Das, was das operative Geschäft wirklich abgeworfen hat.

Wenn wir diese Kennzahl daher betrachten, gibt es einen starken Wert. Berkshire Hathaway näherte sich einem zweistelligen Milliardenwert als Betriebsergebnis. Die Unternehmen machen, was sie sollen: Sie produzieren Werte.

In Kauflaune

Der zweite Grund, warum Berkshire Hathaway jetzt in Top-Form ist, hängt jedoch unmittelbar mit der Korrektur zusammen. Warren Buffett nutzt bekanntlich die Korrektur, um sich weitere Beteiligungen zu sichern, zuletzt im Ölmarkt und bei weiteren Unternehmen.

Trotz Nettoverlust: Das ist eigentlich das relevantere Bild. Im Kerngeschäft läuft es absolut solide. Außerdem gibt es die Möglichkeit für den Starinvestor, das Imperium hinter Berkshire Hathaway konsequent zu erweitern. Wer bezweifelt, dass das nicht das ist, was Investoren jetzt sehen wollen, der sollte seine Investitionsthese vielleicht noch einmal überdenken.

Der Artikel Berkshire Hathaway: Verlust? Pfft! Der Buffett-Holding geht es blendend! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Short January 2023 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2023 $265 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Long January 2023 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

