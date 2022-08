IBM - Kurzfristig knapp 10% Aufwärtspotenzial

Int. Business Machines (IBM) - WKN: 851399 - ISIN: US4592001014 - Kurs: 132,480 $ (NYSE)

Die IBM-Aktie scheiterte im Juni 202 mit einem Ausbruchsversuch über den langfristigen Abwärtstrend seit dem Jahr 2013. Nach einem Hoch bei 152,84 USD fiel die Aktie über einige Wochen deutlich ab und markierte am 29. November 2021 ein Tief bei 114,56 USD.

Seitdem befindet sich die Aktie zwar wieder in einer Aufwärtsbewegung, aber nach einer erneuten Annäherung an den langfristigen Abwärtstrend am 06. Juni geriet der Wert wieder unter Druck und fiel auf den Aufwärtstrend über die Tiefpunkte aus dem März 2020 und November 2021 zurück. Dort fing er sich wieder und kletterte an das Abwärtsgap vom 19. Juli 2022 zwischen 137,78 USD und 132,86 USD. An der Unterkante dieses Gaps läuft die Aktie seit Tagen seitwärts.

Kaufwelle möglich, wenn …

Sollte die IBM-Aktie stabil über 132,86 USD ausbrechen, dann könnte es zu einem weiteren Aufwärtsschub kommen. Ein erstes Ziel läge dann bei ca. 137,78 USD. Später könnte die Aktie erneut an den langfristigen Abwärtstrend bei aktuell 144,94 USD ansteigen.

Sollte die IBM-Aktie aber unter das Tief bei 125,13 USD abfallen, dann würde eine Abwärtsbewegung in Richtung 114,56 USD drohen.

Fazit: Die IBM-Aktie notiert an einer wichtigen Hürde. Gelingt ein Ausbruch, bestünde eine gute Chance auf eine kurzfristige Rally.

Zusätzlich lesenswert:

Zinsen - Quo vadis?

DOW und DAX - Allzeithoch oder neue Jahrestiefs in Kürze?

Treffen Sie an der Börse immer voll ins Schwarze – mit Cordula Lucas und ihren Pop Guns. Mit Hilfe Ihres eigens entwickelten Systems wählt sie die chancenreichsten Trading-Kandidaten aus und liefert Ihnen präzise Ein- und Ausstiegssignale. Jetzt Pop Gun Trader abonnieren

Intl Business Machines Corp

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)