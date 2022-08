Dermapharm: Aktuelle Stimmungsanalyse

Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Dermapharm. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Branchenvergleich Aktienkurs:

Dermapharm erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -28,8 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche sind im Durchschnitt um -5,25 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -23,55 Prozent im Branchenvergleich für Dermapharm bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,65 Prozent im letzten Jahr. Dermapharm lag 31,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.

2. Dividende:

Derzeit schüttet Dermapharm höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Arzneimittel. Der Unterschied beträgt 2,89 Prozentpunkte (4,52 % gegenüber 1,62 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung positiv.

3. Fundamental:

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Dermapharm beträgt das aktuelle KGV 11,51. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" haben im Durchschnitt ein KGV von 39,88. Dermapharm ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine positive Bewertung.

4. Relative Strength Index:

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Dermapharm ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Dermapharm-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 36,36, was eine neurale Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 28,77, der für diesen Zeitraum eine positive Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein positives Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.

5. Sentiment und Buzz:

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt neutral. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einer positiven Einschätzung. Damit erhält die Dermapharm-Aktie eine positive Einstufung.

6. Technische Analyse:

Der aktuelle Kurs der Dermapharm von 57,15 EUR führt mit -10,54 Prozent Entfernung vom GD200 (63,88 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer negativen Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 49,96 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein positives Signal vorliegt, da der Abstand +14,39 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Dermapharm-Aktie als neutrales Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Dermapharm bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine positive Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Dermapharm-Aktie:

Kurs: 55,55 EUR -2,8 Prozent (SP-Indikation, Stand: 09.08.2022 10:02:12)

ISIN: DE000A2GS5D8

Sektor: Health Care

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: DMP:GR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.