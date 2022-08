Vertex Pharmaceuticals: Auf Rekordjagd

Das Biotech-Unternehmen Vertex Pharmaceuticals profitiert von der Gunst der Anleger und führt den NASDAQ 100 im heutigen Handelsverlauf unangefochten an. Dabei gelang es eine Konsolidierung der letzten Wochen dynamisch zu beenden und über die bisherigen Sommerhochs von 296,84 US-Dollar zuzulegen. An die Hochs aus 2020 bei 306,08 US-Dollar kam die Aktie noch nicht ganz heran, die starke Aufwärtsdynamik könnte dies aber schon bald geschehen lassen. Interessant ist hierbei allerdings der Kursverlauf seit 2020, die eine V-förmige Erholung aufzeigt und bei einem Ausbruch über die Hochs von vor zwei Jahren zu einem Folgekaufsignal führen könnte.

Spannung steigt!

Zunächst einmal kann auf einen Anstieg an die Hochs aus 2020 bei 306,08 US-Dollar spekuliert werden, aber nur handfeste Wochenschlusskurse darüber würden weiteres Aufwärtspotenzial zunächst an 338,34 US-Dollar freisetzen, nach einem regulären Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau um die Hochs aus 2020 könnte dann schließlich auf mittelfristiger Ebene das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracements bei 355,63 US-Dollar in den Fokus der Händler geraten. Im Falle eines Rücksetzers von den Hochs von vor zwei Jahren würde Vertex Pharmaceuticals um 280,00 US-Dollar eine erste markante Unterstützung finden, darunter am 50-Wochen-Durchschnitt um zu 250,64 US-Dollar. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, dies würde nämlich zu weitreichend bärischen Signalen führen.