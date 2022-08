ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley dreht Evotec auf 'Underweight' - Ziel gesenkt

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Evotec gleich um zwei Stufen von "Overweight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 42 auf 32 Euro gesenkt. Die gestiegenen Investitionen und die unveränderte Kapazitätsauslastung dürften die Konsensschätzungen für die operative Ergebnisdynamik (Ebitda) des Wirkstoffforschers 2023/24 unter Druck setzen, schrieb Analyst James Quigley in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Anleger bräuchten jetzt erst einmal Geduld./gl/la

