GEA - Quartalszahlen sorgen für rechtzeitigen Konter

GEA Group AG - WKN: 660200 - ISIN: DE0006602006 - Kurs: 36,760 € (XETRA)

GEA erzielt im 2. Quartal einen Umsatz von €1,27 Mrd (VJ: €1,16 Mrd, Analystenprognose: €1,24 Mrd), einen Auftragseingang von €1,40 Mrd (VJ: €1,29 Mrd, Prognose: €1,36 Mrd), ein Ebitda vor Restrukturierungen von €167 Mio (VJ: €153,7 Mio, Prognose: €157,7 Mio) und ein Konzernergebnis von €76,7 Mio (VJ: €76,9 Mio). Ausblick für 2022 bestätigt.Quelle: Guidants News

Nachdem die Aktie von GEA mit der Rückeroberung der Unterstützungszone um 33,70 EUR eine Bodenbildung starten konnte, sorgten der Anstieg über zwei kurzfristige Abwärtstrendlinien Ende Juli für erste Kaufsignale. Der anschließende Anstieg über das 61,8 %-Retracement der letzten Abwärtsbewegung bei 36,08 EUR neutralisierte diese Verkaufswelle aus dem Juni und sorgte so für einen weiteren Kaufimpuls bis 37,61 EUR. Dort folgte eine Korrektur, die mit dem heutigen Kurssprung beendet wird.

Zunächst dürfte die Aktie jetzt erneut an den Widerstandsbereich um 38,00 EUR ansteigen. Dort wäre mit einer weiteren Korrektur zu rechnen. Sollte die Aktie im weiteren Verlauf aber über 38,08 EUR ausbrechen, dürfte sich der Mitte Juli begonnene Aufwärtstrend in Richtung 39,50 und darüber bis an das markante Hoch von Ende März bei 40,29 EUR ausdehnen.

Ein vorheriger Rücksetzer in Richtung 35,00 EUR wäre zwar aufgrund der aktuellen Aufwärtsdynamik ungewöhnlich, dort sollten die Bullen allerdings wieder aktiv werden und damit einen Abverkauf in Richtung 33,7 EUR verhindern.

Charttechnisches Fazit: Die heutige Kaufwelle dürfte die Aktie von GEA wieder in den Aufwärtstrend der letzten Wochen zurückbefördern und für einen Anstieg bis 38,08 EUR sorgen. Darüber wären bereits Zugewinne bis 40,29 EUR möglich.

GEA Group Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)