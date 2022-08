Palantir Technologies-Aktie: Warum sie weitere 12,2 % nachgibt

The Motley Fool · 10.08.2022, 09:10 Uhr

Palantir Technologies (WKN: A2QA4J)-Aktien erreichten im Januar 2021 ihren Höhepunkt. Wenige Monate zuvor war das Unternehmen an die Börse gekommen.

Es entwickelt unter anderem Software-Plattformen, mit denen Geheimdienste Daten analysieren und entschlüsseln können. Sie kommen in den USA und bei verbündeten Staaten im Ausland zum Einsatz. Über ein zweites Segment bietet Palantir seine Produkte aber auch privaten Unternehmen an, die so Daten besser und schneller analysieren können.

Das Geschäft wächst sehr stark. So ist der Umsatz im Zeitraum 2018 bis 2021 von 595,4 auf 1.541,9 Mio. US-Dollar gestiegen. Doch Palantir schreibt leider auch immer noch Verluste. Zwischen 2018 und 2021 verringerten sie sich leicht von -598,1 auf -520,4 Mio. US-Dollar.

Palantir wächst weiter

Im zweiten Quartal 2022 stieg der Umsatz um 26 % auf 473 Mio. US-Dollar. Damit übertraf Palantir die Analystenschätzungen von 466 Mio. US-Dollar. Besonders deutlich wuchs er mit 45 % auf 298 Mio. US-Dollar in den USA. Zum Auslandsgeschäft macht das Unternehmen allerdings keine Angabe.

Im Geschäft mit Regierungen legten die Umsätze um 13 % auf 263 Mio. US-Dollar zu. Viel stärker wächst hingegen das Unternehmenskunden-Segment. Hier verbesserte sich der Umsatz um 46 % auf 210 Mio. US-Dollar. Die Kundenzahl wuchs um 80 % auf 304.

Gründe für den Kursrückgang

Ein Grund, warum die Aktie dennoch weiter nachgibt, könnte das Ergebnis sein. Es fiel aufgrund von Investment-Verlusten von -138,6 auf -179,3 Mio. US-Dollar. Palantir grenzte seinen operativen Verlust von -146,2 auf -41,7 Mio. US-Dollar ein und traf damit in etwa die Schätzungen. Doch um Sondereffekte bereinigt sank der operative Gewinn dennoch um 7,6 % auf 107,8 Mio. US-Dollar.

Investoren sind hauptsächlich von den weiteren Aussichten enttäuscht. So erwartete der Markt für das dritte Quartal 2022 einen Umsatz von 500 Mio. US-Dollar und einen Betriebsgewinn von 145 Mio. US-Dollar. Palantir Technologies geht nun jedoch von 474 bis 475 Mio. US-Dollar Umsatz und 54 bis 55 Mio. US-Dollar Betriebsgewinn aus.

Ein dritter Verkaufsgrund ist die Gesamtjahresprognose. Analysten erwarteten bisher einen Umsatz von 1,96 Mrd. US-Dollar und einen Betriebsgewinn von 531 Mio. US-Dollar. Palantir Technologies geht nun jedoch von 1,9 bis 1,902 Mrd. US-Dollar Umsatz und 341 bis 343 Mio. US-Dollar Betriebsgewinn aus. Beide Werte verfehlen die bisherigen Annahmen, was den Hauptgrund für den Kursrückgang darstellt.

Eine letzte Ursache ist die zu hohe Aktienbewertung. So notiert Palantir Technologies beispielsweise zu einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 13,45 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 9,7 (09.08.2022). Zwar sagen diese Zahlen für sich genommen nicht viel über die Bewertung aus, aber sie passen nicht zu den aktuellen Wachstumsraten.

Langfristig interessant

Positiv ist das starke Wachstum im Unternehmenskunden-Segment und der deutlich gestiegene operative Cashflow. Er wuchs von 22,8 auf 62,4 Mio. US-Dollar. Gelingt es Palantir, weiterhin seine Kosten zu reduzieren, könnte die Aktie später interessant werden.

Der Artikel Palantir Technologies-Aktie: Warum sie weitere 12,2 % nachgibt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Palantir.

Motley Fool Deutschland 2022