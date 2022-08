AKTIE IM FOKUS: Anleger reagieren beruhigt auf bestätigte Ziele von K+S

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bestätigte Jahresziele von K+S haben die Anleger am Donnerstag beruhigt. Sie honorierten dies in den Papieren des Düngerkonzerns mit einer Erholung um bis zu 6 Prozent auf 21,57 Euro. Damit landeten sie fast an der exponentiellen 200-Tage-Linie. Unter dem Gradmesser für den längerfristigen Trend schlingern sie seitwärts, nachdem sie im Juli mit 18,90 Euro auf Februar-Niveau zurückgefallen waren und sich der Kurs damit fast halbiert hatte im Vergleich zum Jahreshoch im April.

JPMorgan-Experte Chetan Udeshi sprach in einer ersten Reaktion von einem insgesamt starken zweiten Quartal und hob den bestätigten Jahresausblick hervor. Den Kasselern drohen zwar millionenschwere Belastungen durch die Gaskrise - an ihren Prognosen änderten sie dennoch nichts. K+S signalisiere einen höheren Durchschnitts-Verkaufspreis für Kali im zweiten Halbjahr als er erwartet habe, so Udeshi. Dies sei einer der Faktoren, mit dem man den zu erwartenden Gas-Gegenwind übertrumpfen wolle.

Charts zu den Werten im Artikel K+S

Auch Markus Mayer von der Baader Bank lobte den - auf den ersten Blick bestätigten - Ausblick, der nun allerdings ein Gasrationierungs-Szenario einkalkuliert habe./ag/mis/zb