META PLATFORMS - Das wird doch wohl kein Boden werden?

Meta Platforms Inc - WKN: A1JWVX - ISIN: US30303M1027 - Kurs: 181,010 $ (Nasdaq)

Mit dem Bruch einer steilen Kaufwelle und der Unterstützung 351,00 USD endete der imposante Höhenflug der Meta-Aktie im September des vergangenen Jahres. In den folgenden Monaten brach die Aktie in einer Verkaufswelle ein, die sogar den Rallyanstieg von März 2020 bis zum Allzeithoch bei 384,33 USD in den Schatten stellte.

Doch am 61,8 %-Retracement der gesamten Hausse seit dem Jahr 2012 bei 157,66USD gelang es den Käufern den Abwärtstrend dank einer vierfachen Verteidigung der 154,00-USD-Marke abzubremsen.

Trendwendeformation kurz vor Aktivierung

Aktuell steigt die Aktie wieder über die mittelfristige Unterstützung bei 175,49 USD und zieht damit an das Zwischenhoch von Ende Juli bei 183,85 USD an. Sollte die Marke mit einem Anstieg über 185,00 USD nachhaltig gebrochen werden, wäre eine bullische W-Umkehr abgeschlossen. Diesem Kaufsignal dürfte ein Anstieg an das Zwischenhoch bei 200,03 USD folgen. Sollte anschließend auch die 205,46-USD-Marke überschritten werden, könnte sich dieser Anstieg sogar schon an die Abwärtstrendlinie auf Höhe von 220,00 USD ausdehnen.

Scheitern die Bullen dagegen an der Zone zwischen 183,00 und 185,00 USD, wäre ein Rücksetzer Richtung 175,00 und darunter gegebenenfalls 169,00 USD zu erwarten. Spätestens dort sollte sich dann ein neuer Aufwärtsimpuls entwickeln und später zum Ausbruch über 183,85 USD führen. Unser 166,60 USD wäre der Anstieg dagegen gestoppt und ein Abverkauf gen 154,25 USD wahrscheinlich.

Charttechnisches Fazit: Mit einem Anstieg über 183,85 - 185,00 USD könnte die Aktie von Meta eine w-förmige Trendwendeformation abschließen und in den kommenden Tagen weiter bis 202,03 und 2o5,46 USD steigen.

Meta Platforms Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)