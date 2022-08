TEXAS INSTRUMENTS - Wie könnte man den Chipwert handeln?

Texas Instruments Inc. - WKN: 852654 - ISIN: US8825081040 - Kurs: 182,060 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Texas Instruments befindet sich seit Jahrzehnten in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Oktober 2021 markierte sie ihr aktuelles Allzeithoch bei 202,26 USD. Anschließend geriet die Aktie unter Druck, durchbrach die wichtige Unterstützung bei 162,04 USD und fiel auf ein Tief bei 147,02 USD zurück.

Seit diesem Tief 01. Juli befindet sich der Halbleiterwert in einer steilen Rally. Diese führte ihn bis 04. August 2021 auf ein Hoch bei 185,99 USD und damit fast an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Nach einem Rücksetzer auf 176,10 USD näherte er sich gestern wieder diesem Hoch an, prallte daran aber nach unten ab.

Klare Kauf- und Verkaufsmarken ausgebildet

Die Aktie von Texas Instrument befindet sich kurzfristig in einer Art neutraler Zone zwischen 185,99 USD und 176,10 USD. Erst der Ausbruch aus der Zone wäre ein neues Trendsignal.

Gelingt der Ausbruch nach oben, dann wäre Platz für eine weitere Rally bis zumindest an das Allzeithoch bei 202,26 USD. Sollte der Wert aber 176,10 USD abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 162,04 USD oder sogar 147,02 USD drohen.

Fazit. Noch ist Geduld gefragt. Aber die Marken sind klar abgesteckt.

Texas Instruments - Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)