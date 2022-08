Ja, ausgerechnet diese Top-Aktie: Das wäre meine Wahl für deinen 1. Ausflug ins Growth-Segment

The Motley Fool · 13.08.2022, 09:23 Uhr

Eine Top-Aktie aus dem Growth-Segment, wenn man als Investor noch ein wenig grün hinter den Ohren ist? Grundsätzlich gilt, dass sich der Aktienmarkt und die bisherigen Erfahrungen eigentlich vollkommen verändern. Alleine die tägliche Volatilität ist häufig eine ganz andere.

Meine Wahl wäre Mercadolibre (WKN: A0MYNP), wenn man einen ersten Ausflug in den Bereich der Wachstumsaktien in Erwägung zieht. Zwar ist auch dieser interessante Name sehr volatil. Aber riskieren wir einen Blick darauf, weshalb diese Top-Aktie prädestiniert ist für Einsteiger.

Top-Aktie für das Growth-Segment: Mercadolibre

Mercadolibre ist aus vielen Gründen eine für mich spannende Top-Aktie, wenn man zukünftig mehr Growth-Charme in seinem Depot haben möchte. Das fängt bereits an bei zwei einfachen, naheliegenden Megatrends mit dem E-Commerce und digitalen Zahlungsdienstleistungen. Aber es gibt bedeutend mehr.

Viele Erfolgsgeschichten im Growth-Segment sind solche, die ein Ökosystem kreieren. Das wiederum scheint eine primäre Aufgabe des Managements zu sein. Zum E-Commerce gehört inzwischen eine Logistik mit Paketdienstleistungen sowie Shop-Lösungen für Dritt-Anbieter. Der Zahlungsdienstleister Mercado Pago setzt hingegen auf Kredite, Vermögensverwaltung, Kryptowährungen und andere Bereiche. Kurzum: Auf Lösungen, um die Kunden möglichst im eigenen Ökosystem zu halten.

Das Ökosystem ist daher ein nicht zu unterschätzender Faktor bei einer Top-Aktie im Growth-Segment. Aber auch der E-Commerce und die Nutzerfokussierung führen seit vielen Quartalen zu mindestens zwei- bis dreistelligen Umsatzwachstumsraten. Auch zuletzt von 56,5 % im Jahresvergleich auf 2,6 Mrd. US-Dollar. Das ist ein Wert, der solide und hoch ist. Für ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von momentan ca. 5 ist die fundamentale Bewertung auch nicht zu teuer. Zwei, drei weitere Jahre solche Wachstumsraten und Mercadolibre hat eine hervorragende Chance, eine solide Rendite zu generieren.

Der für heute letzte Grund, warum Mercadolibre eine Top-Aktie im Growth-Segment ist, hängt mit der zunehmenden Profitabilität zusammen. Ein positives Nettoergebnis von zuletzt 123 Mio. US-Dollar zeigt, dass das Management womöglich mit dem Skalieren beginnt. Gewinnwachstum ist in der Regel ein Indikator dafür, dass die Erfolgsgeschichte reifer wird. Und läutet nicht selten eine Neubewertung ein. Das ist der Gesamtmix.

Eine Menge zu mögen

Bei der Top-Aktie Mercadolibre gibt es im Growth-Segment eine Menge zu mögen. Starke, einprägsame Megatrends, ein Management, das sich auf das Errichten eines Ökosystems konzentriert, eine moderate Bewertung und zunehmende Profitabilität. Volatilität vermag das nicht auszuklammern. Aber der unternehmensorientierte Mix ist definitiv alles andere als verkehrt.

