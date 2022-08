ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB hebt Ziel für Jungheinrich auf 40 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Jungheinrich nach Zahlen zum zweiten Quartal von 37 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe die Erwartungen beim Umsatz und vor allem beim operativen Ergebnis deutlich übertroffen, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Profitabilitätsprofil sei überraschend gut. Jungheinrich könnte seine Unternehmensziele in den kommenden Monaten anheben./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2022 / 08:07 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2022 / 08:14 / MESZ

