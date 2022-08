Gas-Umlage trifft Verbraucher - Ruf nach Entlastungen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Haushalts- und Industrie-Kunden müssen ab Oktober eine Gas-Umlage von gut 2,4 Cent pro Kilowattstunde zahlen.

Damit kämen auf einen vierköpfigen Durchschnittshaushalt um die 480 Euro Mehrbelastung ohne Mehrwertsteuer im Jahr zu, wie sich aus der Umlage ergibt, die die Gas-Netztochter Trading Hub Europe (THE) am Montag bekanntgab. Sollte Mehrwertsteuer dazukommen, wären es über 570 Euro. Die Umlage steigert noch die regulären Preis-Erhöhungen im Rahmen der Verträge. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nannte die Abgabe eine Folge des Angriffskriegs Russlands. Von diesem Land müsse man sich unabhängig machen: "Dabei müssen wir manchmal bittere Medizin zu uns nehmen", verteidigte er den Schritt. "Die Alternative wäre der Zusammenbruch des deutschen Energiemarktes gewesen." Wegen der Zusatzkosten forderten Wirtschaft, Sozialverbände und Gewerkschaften zügig weitere staatliche Hilfen.[nL8N2ZR39Y]

Etwa die Hälfte aller deutschen Haushalte heizt mit Gas und muss daher wie die Industrie die Abgabe zahlen - unabhängig von welchem Versorger man beliefert wird. Mit dem Geld der Umlage soll Gas-Importeuren 90 Prozent der Kosten ausgeglichen werden, die durch die kurzfristige und teure Ersatz-Beschaffung aufgrund ausgefallener russischer Lieferungen entstehen. Diese Kosten konnten die Versorger bislang in laufenden Verträgen nicht unmittelbar an die Kunden weitergeben und kamen damit in Bedrängnis. Die Umlage soll bis April 2024 erhoben, aber regelmäßig unter Berücksichtigung der schwankenden Preise und der Höhe der regulären Zahlungen der Verbraucher angepasst werden. Dies könnte erstmals nach drei Monaten ab Januar geschehen.

REGIERUNG WILL AUFSCHLAG VON MEHRWERTSTEUER VERMEIDEN

Habeck hatte die Regelung auf den Weg gebracht, um die Lasten möglichst gerecht zu verteilen. Sie war im Eil-Verfahren über das Energie-Sicherungsgesetz (Ensig) beschlossen worden. Ziel der Regierung ist, dass alle Kunden egal bei welchem Versorger und mit welchem Vertrag die Umlage zahlen müssen - auch wenn etwa ein Versorger gar kein Gas aus Russland bezieht. Dies sieht sie als gerecht gegenüber allen übrigen Kunden sowie Versorgern und Stadtwerken an. Die Regierung hat zugleich ein drittes Entlastungspaket besonders für Ärmere in Aussicht gestellt, das unter anderem beim Wohngeld als auch bei der Einkommenssteuer Hilfen vorsieht. "Es wird teurer", räumte auch Kanzler Olaf Scholz auf Twitter ein. "Wir lassen niemanden allein mit den höheren Kosten."

So will die Regierung vermeiden, dass auch noch die Mehrwertsteuer von 19 Prozent den Betrag erhöht. Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat die EU deshalb um eine Ausnahme gebeten, um sie nicht zu erheben. "Wir werden einen Weg finden, um sicherzustellen, dass es da nicht noch zu einer zusätzlichen Belastung kommt", sagte auch Habeck. Der Bundesverband der Energiewirtschaft fordert, die Mehrwertsteuer auf Energie insgesamt auf den niedrigeren Satz von sieben Prozent für zwei Jahre zu senken. Der Staat verdiene derzeit an den deutlich gestiegenen Preise stark mit.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) regte an, die Umlage über 2024 hinaus zeitlich zu strecken. In der aktuellen Form überfordere sie viele Firmen. "Jetzt gilt es, die besonders schutzbedürftigen Unternehmen zu unterstützen und die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie generell zu erhalten", sagte Vize-Hauptgeschäftsführer Holger Lösch. Die Stahl-Branche warnte, die Energiepreise führten im Vergleich zum Vorjahr bereits zu Mehrkosten von rund sieben Milliarden Euro. Mit der Gasumlage würden jährlich rund 500 Millionen Euro hinzukommen, kritisierte Verbandspräsident Hans Jürgen Kerkhoff. Der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der energieintensiven Industriezweige (VIK), Christian Seyfert, warnte: "Ohne Entlastungen für die besonders betroffenen Branchen, werden diese Entwicklungen den hiesigen Unternehmens- und Industriestandort massiv gefährden."

Sozialverbände warnten vor Gassperren und einer neuen Armutsspirale bis hin zu Wohnungsverlust. "Wir nehmen die Bundesregierung beim Wort und erwarten umfassende Hilfen für alle, die sie benötigen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, Ulrich Schneider. "Es braucht hier kein Entlastungspäckchen für alle, sondern ein großes Paket für die Armen."

Auf Bürger und Industrie kommen allerdings noch drei weitere Umlagen zu. Eine für die Befüllung der Speicher wird noch diese Woche erwartet. Habeck sagte, sie werde ein deutlich geringeres Volumen haben als die jetzt verkündete. Auch nach Branchen-Schätzungen dürften alle drei Umlagen zusammen weit weniger als ein Cent betragen.

REIHE OFFENER FRAGEN

Bei der jetzt bekannt gegebenen Umlage gibt es allerdings noch eine Reihe von Unklarheiten: Festpreis-Verträge und andere spezielle Klauseln machen Schätzungen zufolge bis zu einem Viertel der Verträge aus. Es gilt als rechtlich unsicher, ob sie erfasst werden können. Unklar ist zudem, ob die Millionen Fernwärme-Kunden belastet werden können, wenn die Wärme mit Gas erzeugt wird. Würden alle diese Gruppen ausgenommen, müssten andere umso mehr zahlen. Die Stoßrichtung einer gleichen Belastung liefe dann ins Leere. Erwogen wird auch von Habeck daher, dass das Energie-Sicherungsgesetz noch im September erneut geändert wird, um solche Unklarheiten zu beseitigen.

