NOKIA - Die Aktie gefällt mir charttechnisch

Nokia Oyj - WKN: 870737 - ISIN: FI0009000681 - Kurs: 5,089 € (XETRA)

Nokia ist ein führender Anbieter in der Telekommunikationsbranche. Das Netzwerkgeschäft des Unternehmens erwirtschaftet Einnahmen aus dem Verkauf von Mobilfunk- und Festnetzhardware, Software und Dienstleistungen. Das Technologiesegment von Nokia lizenziert sein Patentportfolio an Mobiltelefonhersteller und erhält Lizenzgebühren für Handys der Marke Nokia. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Espoo, Finnland, ist weltweit tätig, wobei der Großteil der Einnahmen von Kommunikationsdienstleistern stammt.

Die entscheidende charttechnische Barriere liegt bei 5,162 EUR im Markt. Seit Anfang Februar hat sich diese Barriere aufgebaut. Sie ist formationstechnisch relevant. Steigt der Aktienkurs auf Wochenschlusskursbasis überzeugend über 5,162 EUR an, aktiviert das ein mittelfristiges Kaufsignal mit Projektionszielen bei 5,60 und 6,60 EUR.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)