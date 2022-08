RENESOLA - Solaraktie mit gewaltigem Kurssprung

Renesola Ltd. - WKN: A2DLEP - ISIN: US75971T3014 - Kurs: 7,000 $ (NYSE)

Der jüngste Rallyschub hatte sich im Chart mit dem bullischen Druckaufbau angedeutet, rechtzeitig wurde in der letzten PLUS-Analyse (Startet diese Solaraktie als nächstes durch?) auf das Rallypotenzial bei einem Ausbruch hingewiesen. Steil kletterte das Papier bis an das erste Aufwärtsziel an der Abwärtstrendlinie, wo es jetzt zu Konsolidierungen kommt. Wie geht es hier weiter?

Die Bullen könnten nachlegen

Der schwungvolle Anstieg unter erhöhten Umsätzen sollte im besten Fall nicht das Ende des Aufschwungs markieren, mit einem nachhaltigen Ausbruch über die Abwärtstrendlinie könnte die Aufwärtsbewegung weiter bis 8,43 USD sowie später bei 9,72 und 10,50 - 10,70 USD fortgesetzt werden. Auf langfristige Sicht lägen weitere Ziele bei 17 - 18 und 35,775 USD.

Kurzfristige Konsolidierungen könnten die Aktie nochmals bis 6,20 - 6,50 oder sogar an die beiden gleitenden Durchschnittslinien bei 5,66 - 5,88 USD zurückwerfen. Maximal wären Rückschläge bis 5,20 - 5,40 USD zulässig. Erst mit einem nachhaltigen Rückfall unter 5,20 USD wären Kaufsignale hinfällig, dann könnten die Bären wieder übernehmen.

Fazit: Die ReneSola-Aktie ist "on fire". Eine Rallyfortsetzung in den kommenden Wochen und Monaten bleibt das favorisierte Szenario.

Renesola Ltd.

Auch interessant:

INSTONE – Aktie im Auge des Hurrikans

Für mein DAX-Trading nutze ich fast nur noch Guidants. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Bei meinem Broker Consors habe ich jeden Monat Freetrade-Aktionen, den DAX handele ich ohne Gebühren. Im eigenen Trading-Desktop habe ich alle Orderwidgets individuell vordefiniert und platziert, um im Sekundenhandel die Orders blitzschnell aufzugeben. Die daneben angeordneten Realtime-Intradaycharts der Indizes verschaffen mir dazu einen perfekten Marktüberblick für mein Daytrading. Jetzt Trading über Guidants testen!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)