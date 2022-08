ASML - Wird das ein Ausbruch?

ASML Holding N.V. - WKN: A1J4U4 - ISIN: NL0010273215 - Kurs: 551,200 € (XETRA)

Die ASML-Aktie markierte im November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 777,50 EUR. Danach bildete die Aktie ein Doppeltop aus, das sie im Januar 2021 vollendet. Anschließend kam es zu einer größeren Korrektur auf den EMA 200 (Wochenbasis) bzw. auf die Unterstützung bei 422,25 USD. Anfang Juli notierte der Wert kurzzeitig darunter.

Dieser Rückfall des Halbleiterwertes wurde aber schnell wieder aufgefangen. Die Aktie setzte zu einer Rally an. Dabei kletterte sie sogar über ihren Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Dieser verläuft aktuell bei 524,80 EUR. Allerdings löste sich die Aktie zuletzt nicht von diesem Abwärtstrend. In der letzten Woche kam es sogar zu einem minimalen Rückfall in diesen Trend und zu einem Tief bei 519,20 EUR.

Kaufwelle möglich

In der ASML-Aktie deutet sich eine Kaufwelle an. Aber erst mit einem stabilen Ausbruch über 610,00 EUR und damit über die Nackenlinie des Doppeltops käme es zu einem Kaufsignal, das auf eine Rally gen Allzeithoch hindeuten würde.

Sollte der Wert aber unter 519,20 EUR zurückfallen, dann könnte es zu einer erneuten Verkaufswelle gen 422,25 EUR kommen.

Fazit: Die Aktie befindet sich in Lauerstellung für eine weitere Rally - mehr aber auch noch nicht.

Zusätzlich lesenswert:

VESTAS - Solider Trendwendeversuch

NIKE - Aktie wieder auf Kurs?

CINTAS - Ausbruch gelungen

ASML Holding N.V.

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community. Jetzt abonnieren!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)