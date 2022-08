Crealogix Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

CREALOGIX fokussiert sich und gliedert das Digital Learning Geschäft aus



17.08.2022 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Zürich, 17. August 2022 CREALOGIX fokussiert sich auf das Digital Banking. In der konsequenten Umsetzung der Strategie veräussert CREALOGIX die Mehrheit am Digital Learning Geschäft, das im Rahmen der Tochtergesellschaft Swiss Learning Hub AG betrieben wird. Die Mehrheitsübernahme durch eine Schweizer Investorengruppe findet im Rahmen eines Management Buy-out statt. Der Swiss Learning Hub beschäftigt rund 50 Mitarbeitende in Zürich. Deren Gesamtbeitrag zum CREALOGIX Gruppenergebnis betrug bisher rund 10% des Gesamtumsatzes. Das Digital Learning Geschäft wurde bereits Ende 2019 in eine separate Tochtergesellschaft, die Swiss Learning Hub AG, ausgegliedert. Die neue Mehrheitsaktionärin ist eine Schweizer Investorengruppe rund um die blue8 AG, die mit ihrer Investition zukünftig eine «Buy & Build» Wachstumsstrategie plant. Der Übergang von 67% der Aktien der Swiss Learning Hub AG findet rückwirkend per 1. August 2022 statt. Zukünftig kann die Übernahme der verbleibenden Aktien erfolgen. Über die Kaufsumme wurde Stillschweigen vereinbart. Oliver Weber, CEO der CREALOGIX Gruppe, betont: «CREALOGIX hat seine Kernkompetenz im Digital Banking. Mit dem Verkauf der Aktienmehrheit unterstreichen wir unseren Fokus. Der Swiss Learning Hub wird mit den neuen Investoren den eingeschlagenen Weg erfolgreich weiterverfolgen.» Urs Widmer, CEO der Swiss Learning Hub AG, zeigt sich hoch erfreut über diesen Schritt: «Als führendes EdTech Unternehmen der Schweiz sind wir davon überzeugt, zusammen mit unseren Investoren auf Basis einer „Buy & Build“ Strategie, ein grosses Wachstum national sowie international realisieren zu können.»

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (PDF)

Die CREALOGIX Gruppe ist ein Schweizer Fintech-Top-100-Unternehmen und gehört weltweit zu den Marktführern im Digital Banking. CREALOGIX entwickelt und implementiert innovative Fintech-Lösungen für die Finanzinstitute von morgen. Mit den Lösungen von CREALOGIX antworten Banken, Vermögensverwaltungsfirmen und andere Finanzinstitute besser auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse im Bereich der digitalen Transformation. Die 1996 gegründete Gruppe beschäftigt weltweit rund 600 Mitarbeitende. Die Aktien der CREALOGIX Gruppe (CLXN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

