EA - Das ist bitter!

Electronic Arts Inc. - WKN: 878372 - ISIN: US2855121099 - Kurs: 135,110 $ (Nasdaq)

Mein geschätzter Kollege André Tiedje verwendet gerne den Spruch "Ein Tief (ein Hoch) kommt noch waren die letzten Worte des Wavers". Damit ist gemeint, dass Anhänger der Elliott-Wellen-Theorie in der ein oder anderen Situation gerne noch ein Tief (alternativ ein Hoch) im Chart sehen würden, damit gewisse Muster komplettiert sind. Bei der EA-Aktie kam es genau zur Ausbildung eines solchen Tiefs. Der Unterschied liegt aber darin, dass ich dieses Tief gerne vermieden hätte.

Denn die Prognose im Juli sah vor, dass die Aktie des Videospielevermarkters direkt wieder nach oben durchstarten sollte. Sie entschied sich aber für einen Umweg, tauchte kurz unter das Tief bei 120,71 USD ab, um anschließend die erhoffte Aufwärtsbewegung doch noch anzugehen. Dass der Stopp auch nur auf Intraday-Basis gerissen wurde, ist umso ärgerlicher, gehört aber zum Geschäft eines Traders dazu. Wie sieht die aktuelle Lage aus?

Mittelfristige Konsolidierung intakt

Mittel- bis langfristig ist die Einschätzung unverändert. Eine große Trendumkehr ist ebenso denkbar wie eine langfristige Trendfortsetzung. Für erstere müsste die Aktie deutlich unter 110,86 USD fallen, für letztere die Widerstandszone zwischen 147,36 und 151,26 USD überwinden. Der scharfe Rücksetzer im Mai führte den Wert wieder an den EMA200 Woche zurück. Mit der Kursentwicklung in den vergangenen Wochen haben sich die Käufer das Momentum wieder auf ihre Seite geholt. Ein prozyklisches Kaufsignal liegt aber noch nicht vor.

Electronic Arts-Aktie (Wochenchart)

Im Tageschart sieht man, dass die Aktie sich im Juli wieder über die beiden EMAs 50 und 200 gearbeitet und diese anschließend auch als Unterstützungen wahrgenommen hat. Sie bieten nun um 130 USD Halt. Die Käufer attackierten im gestrigen Handel das Zwischenhoch bei 134,92 USD, ein signifikanter Ausbruch über diese Marke gelang ihnen aber bislang nicht. Schaffen sie es in den kommenden Handelstagen, wäre das Hoch bei 142,79 USD das nächste Ziel. Dort warten, wie weiter oben gezeigt, einige wichtige Hürden.

Konsolidierungen sollten im Idealfall nun nicht mehr unter die EMAs führen. Absicherungen könnten beispielsweise unter das bisherige Monatstief bei 128,06 USD in den Markt gelegt werden.

Fazit: Die EA-Aktie hätte noch etwas Spielraum in Richtung 142,79 USD. Dort werden die mittelfristigen Weichen gestellt. Für Kurzfrist-Trader ist die Aktie interessant. Für Kaufsignale in den größeren Zeitebenen müssen sich Anleger dagegen noch gedulden.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 7,52 8,00 8,57 Ergebnis je Aktie in USD 7,02 7,19 8,02 Gewinnwachstum 2,42 % 11,54 % KGV 19 19 17 KUV 5,0 4,7 4,4 PEG 7,8 1,5 Dividende je Aktie in USD 0,68 0,75 0,79 Dividendenrendite 0,50 % 0,56 % 0,58 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Electronic Arts-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)