S&P 500 Index: Hier geht’s nicht weiter

Der US-amerikanische Pacemakerindex S&P 500 vollzieht bereits seit Mitte Juni eine steile Aufwärtsbewegung und konnte auf dem Weg zum übergeordneten Abwärtstrend bestehend seit dem Jahreswechsel und dem EMA 200 zahlreiche Hürden meistern. An aktueller Stelle sollten Investoren jedoch aufgrund der zahlreichen Widerstände Vorsicht walten lassen!

In dem sogenannten Bärenmarkt ist der S&P 500 Index nach einem Verlaufshoch Anfang dieses Jahres um 4.818 Punkten umgeschwenkt und hat in einem ersten Schritt auf 4.114 Punkte nachgegeben, später auf 3.636 Zähler und somit eine äußerst wichtige Unterstützung aus Anfang letzten Jahres. Dort konnte sich das Barometer unter hoher Volatilität stabilisieren und in den letzten Wochen über den EMA 50 an den 200-Tage-Durchschnitt sowie seinen übergeordneten Abwärtstrend um 4.125 Punkten zulegen.

Die steile Rallye dürfte aber in der aktuellen Form so nicht weitergehen, zahlreiche Kurslücken auf der Unterseite mahnen zur Vorsicht, nicht zuletzt die beiden Widerstände bestehend aus dem Abwärtstrend und EMA 200. Abschläge auf 4.137 Punkte und vielleicht sogar noch 4.105 Punkte sollten zeitnah einkalkuliert werden. Von dort aus könnte der S&P 500 Index schließlich einen neuen Anlauf auf seinen Abwärtstrend nehmen.

Ein direkter Ausbruch mindestens über 4.390 Punkte könnte dagegen eine weitere Kaufwelle auf 4.521 und womöglich noch die Märzhochs bei 4.637 Punkten auslösen. Ein solches Szenario gilt trotz des starken Momentums allerdings als wenig wahrscheinlich.