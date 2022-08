Boeing: Ein Kurzer Short-Tanz lockt

Übergeordnet steckt Boeing noch immer seit einem Verlaufshoch bei 278,50 US-Dollar aus März 2021 in einem intakten Abwärtstrend fest und begab sich im Zuge der Korrektur der letzten Monate in den markanten Unterstützungsbereich um 125,00 US-Dollar abwärts. Aber erst nach einem Verlaufstief bei 113,02 US-Dollar Mitte Juni konnte eine äußerst volatile Kehrtwende zur Oberseite gestartet werden und brachte Zugewinne an den Horizontalwiderstand aus Anfang März um 168,00 US-Dollar hervor. Dort wächst nun die Wahrscheinlichkeit auf eine zwischengeschaltete Konsolidierung, die sich durchaus für ein Short-Investment anbieten würde.

Konjunktur- und Zinssorgen belasten

Um greifbare Short-Signale zu erhalten, sollte erst ein Kursrutsch mindestens unter 166,50 US-Dollar abgewartet werden. Im Zuge dessen ließe sich anschließend Korrekturpotenzial zunächst an 163,14 und darunter 159,84 US-Dollar ableiten. Aller Wahrscheinlichkeit nach dürfte aber erst der Bereich um den 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 155,76 US-Dollar für eine temporäre Stabilisierung und womöglich Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung sorgen. Bis dahin könnte dann ein Short-Investment angesetzt werden. Ein rascher Anstieg über den 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 178,49 US-Dollar wird der Boeing-Aktie dagegen nicht zugetraut.