Europas Energieprobleme belasten Börsen in Asien

Sydney (Reuters) - Der Anstieg der europäischen Energiepreise nährte am Dienstag die Sorgen der Anleger in Asien vor einer Rezession.

Die durchschnittlichen Gaspreise in der Europäischen Union (EU) stiegen um 13 Prozent auf ein Rekordhoch und verdoppelten sich damit in nur einem Monat auf das 14-fache des Durchschnitts der letzten zehn Jahre. "Die katastrophale Energiesituation in Europa deutet darauf hin, dass der Höhepunkt der Inflation noch nicht erreicht ist und die Gefahr besteht, dass die hohe Inflation ohne weitere aggressive Maßnahmen der Zentralbank länger anhält", sagte Tapas Strickland, Wirtschaftsdirektor bei NAB.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,2 Prozent tiefer bei 28.440 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1 Prozent und lag bei 1973 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 137,18 Yen und stagnierte bei 6,8506 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9639 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 0,9939 Dollar und notierte kaum verändert bei 0,9581 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,1769 Dollar.

