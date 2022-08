JD.com: Aktie auf dem Sprung

Ein wichtiger Schritt wurde mit der Zurückeroberung des 50-Tage-Durchschnitts im heutigen Handelsverlauf vollzogen, die nächsten Ziele für die JD-Aktie stellt nun der Widerstandsbereich um rund 65,00 US-Dollar dar. Dort trifft das Papier allerdings auch auf den 200-Tage-Durchschnitt, der keine leichte Hürde sein dürfte. Gelingt es auch diese Stolpersteine aus dem Weg zu räumen, könnte anschließend Aufwärtspotenzial an 69,43 und schließlich 74,92 US-Dollar entfaltet werden. Ein Verbleib im untergeordneten Abwärtstrend birgt allerdings noch einmal Abwärtsrisiken in Richtung 57,70 US-Dollar, darunter glatt 55,00 US-Dollar. Aber erst unterhalb dieser Marke dürften größere Abschläge bevorstehen.

Fazit:

Ein Kurssprung mindestens über 62,00 US-Dollar dürfte kurzzeitig Aufwärtspotenzial an die Hürde um 65,00 US-Dollar freisetzen, aber erst darüber werden weitere Zugewinne an 69,43 und schließlich 74,92 US-Dollar wahrscheinlich. Für jeden dieser kurzen Abschnitte könnte hierbei beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV2ZVH zum Einsatz kommen. Bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee winkt dem Anleger eine Renditechance von 150 Prozent, Ziel des Scheins läge in diesem Fall bei rechnerisch 2,06 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig das Niveau von 58,85 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten, hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 0,45 Euro ableiten.