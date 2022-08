JD.com: Wachstum & Bewertung sind nicht das Problem

Lange nichts mehr von der Aktie von JD.com (WKN: A112ST) gehört! Auch das Management des chinesischen Tech-Konzerns und E-Commerce-Akteurs hat jetzt relativ spät im Rahmen der Quartalsberichtssaison ein frisches Zahlenwerk vorgelegt. Die Quintessenz, die ich ziehe: Wachstum und Bewertung sind ein Thema, aber nicht das Problem.

Lass uns einen Einblick in das operative Zahlenwerk vornehmen und im Nachhinein einmal überlegen, warum es trotz der günstigen Bewertung weiterhin schwierig bleibt.

JD.com: Wachstum und Bewertung im Blick

Der chinesische Tech-Konzern JD.com hat jedenfalls solide Zahlen vorgelegt, wenn auch nicht rekordverdächtig. Der Umsatz wuchs um 5,4 % im Jahresvergleich auf insgesamt 40 Mrd. US-Dollar. Das ist erneut ein starker, hoher Wert, der auf intakte Geschäftsmodelle hindeutet. Aber auch die Ergebniszahlen sind nicht so verkehrt.

Mit einem Nettoergebnis in Höhe von 0,7 Mrd. US-Dollar sehen wir ein solides, beginnendes Maß an Profitabilität. Der auf die Aktionäre anfallende Gewinn liegt bei 1 Mrd. US-Dollar. Auch das ist solide. Sondereffekte haben wiederum den freien Cashflow in die Höhe gehievt. Aber insgesamt etabliert sich hier mehr und mehr ein wachsendes, profitables Geschäftsmodell. Zudem gibt es 580 Mio. Nutzer, was ein Plus von 9,2 % im Jahresvergleich darstellt. Auch das ist solide.

JD.com liefert daher weiterhin auf einem zwar etwas niedrigeren Niveau, aber die Bewertung ist sehr preiswert. Momentan beläuft sich die Marktkapitalisierung auf gerade einmal 90 Mrd. US-Dollar. Auf Basis der jüngsten Umsätze läge das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei gerade einmal 0,56. Auch ein auf Basis dieses Quartals hochgerechnetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 34,9 ist für mich eher preiswert. Zumal die Profitabilität erst in den Kinderschuhen mit einer Nettomarge von 2,5 % steckt.

Problem: Der Markt

Im Endeffekt ist bei der Aktie von JD.com das Problem der Markt. Foolishe Investoren sehen im chinesischen Kernmarkt weiterhin eine Baustelle. So richtig wissen wir nicht, wie er reguliert wird. Die vergangenen zwei, drei Jahre haben jedoch eher Skepsis geschürt, anstatt Vertrauen zu schaffen.

Die günstige Bewertung mag eine Chance skizzieren. Allerdings ist die Frage, wie stabil innovative Tech-Konzerne im Reich der Mitte wachsen und gedeihen können. Für mich ist das ebenfalls etwas, das sich nicht leugnen lässt. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, dieses Engagement bei dieser eigentlich interessanten, günstigen Aktie zu beenden.

