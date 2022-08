Warren Buffett: 50 % von Occidental Petroleum?

Warren Buffett hat offenbar große Pläne bei Occidental Petroleum (WKN: 851921). Das erkennen wir an seinen Handlungen der vergangenen Wochen und Monate. Schließlich kaufte der Starinvestor mit seinem Konglomerat Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) konsequent zu und baute seine Position bei dem Ölkonzern immer weiter aus.

Allerdings sehen wir womöglich erst die Spitze des Eisbergs. Der Starinvestor hat offenbar weitere Pläne mit dieser Beteiligung. Es könnte eine der großen, prägenden Aktien bei Berkshire Hathaway werden. Schauen wir uns die Ausgangslage an.

Occidental Petroleum: 50 % bei Warren Buffett möglich!

Es ist eine der Schlagzeilen des Wochenendes gewesen: Warren Buffett könnte seinen Anteil an Occidental Petroleum auf bis zu 50 % ausbauen. Aber woher kommt das Gerücht oder die Nachricht? Gehen wir dem auf die Spur.

Wie es zum Wochenende ziemlich zügig in den US-Medien hieß, beantragte der Starinvestor offenbar am 17. Juli bereits, seinen Anteil an dem US-Unternehmen auf 50 % ausbauen zu dürfen. Die zuständige Behörde, die Federal Regulatory Commission, gab nun ihre Bewilligung diesbezüglich. Das bedeutet, dass der Starinvestor weiterkaufen kann.

Es geht jedoch um mehr als nur um diese Formalität. Warren Buffett dürfte mit diesem Antrag seine Willensbekundung bekräftigt haben, dass er bei Occidental Petroleum seine Position weiter ausbauen möchte. Womöglich auch in einem größeren Stil, was die Käufe angeht. Sich einen Anteil von 50 % zu sichern könnte bedeuten, dass bei einer Marktkapitalisierung von 64 Mrd. US-Dollar und zuvor 20 % Anteil noch weitere 19,2 Mrd. US-Dollar in Aktien dieses Unternehmens fließen könnten.

Eben ein gutes Unternehmen

Warum Warren Buffett in Occidental Petroleum investieren und sein Skin in the Game konsequent ausbauen möchte, das ist hinlänglich bekannt. Der Starinvestor sieht in dem Ölkonzern ein gut geführtes Unternehmen. Speziell der CEO Vicki Hollub bescheinigte das Orakel von Omaha, dass er die bisherigen unternehmensorientierten Entscheidungen so getroffen hätte, wie sie es tat. Er ist voll des Lobes für den Ansatz.

Man mag über den Ölmarkt denken, was man möchte. Aber Warren Buffett ist von den Zukunftsaussichten offenbar so begeistert, dass er bereit ist, diese Aktie zu seiner nächsten größeren Beteiligung auszubauen. Zumindest deuten die aktuellen Schlagzeilen darauf hin, dass der bisherige Anteil erst die Spitze des Eisbergs ist. Für Investoren von Berkshire Hathaway ist das entsprechend die relevante Erkenntnis.

