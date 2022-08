Essenslieferdienst Delivery Hero bleibt im Halbjahr tief im Minus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat seinen Verlust im ersten Halbjahr etwas eingegrenzt.

Das bereinigte operative Minus verringerte sich auf 323 Millionen Euro von 350,8 Millionen Euro vor Jahresfrist, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Halbjahresbericht hervorgeht. Dabei kam das Unternehmen, das inzwischen im MDax gelistet ist, vor allem in Asien bei seinem Vorhaben voran, die Verlustzone zu verlassen. In Europa rutschte Delivery Hero dagegen wieder ins Minus. Insgesamt lag die Marge in der ersten Jahreshälfte bei minus 1,6 Prozent.

Der Bruttowarenwert (GMV) legte um 50,4 Prozent zu auf gut 20 Milliarden Euro, der Umsatz verbesserte sich um 46 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro. Delivery Hero profitiert weiter davon, dass sich Menschen rund um den Globus in der Corona-Krise daran gewöhnt haben, ihre Mahlzeiten online zu bestellen und nach Hause bringen zu lassen. Inzwischen liefert das Unternehmen nicht mehr nur Restaurantessen aus, sondern auch Lebensmittel. Dafür wurde ein Lagernetz aufgebaut, das inzwischen weltweit aus 1125 Standorten besteht.

