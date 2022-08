SPA-FRANCORCHAMPS (dpa-AFX) - Audi steigt zur Saison 2026 in die Formel 1 ein. Die Volkswagen-Tochter bekannte sich am Freitag vor dem Grand Prix im belgischen Spa-Francorchamps zu einem mehrere Hundert Millionen Euro teuren Engagement in der Rennserie./hc/DP/mis

Charts zu den Werten im Artikel Porsche Automobil Holding SE

Volkswagen VZ