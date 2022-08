CHERRY - Tanz auf der Rasierklinge

CHERRY AG O.N. - WKN: A3CRRN - ISIN: DE000A3CRRN9 - Kurs: 7,440 € (XETRA)

Die Aktie ist eine der größten Enttäuschungen unter den Neuemissionen der letzten beiden Jahre. Vom Allzeithoch, welches rund zwei Monate nach dem Börsengang im Jahr 2021 markiert wurde, verlor die Aktie in der Spitze rund 83 % an Wert. Eine steile Erholung im Juni wurde wieder weit abverkauft, seit einigen Wochen pendelt sich der Wert seitwärts ein auf tiefem Niveau. Auffällig ist dabei, dass schon wieder die gleitende Durchschnittslinie EMA50 die Erholungen deckelt. Zudem steht eine bärische SKS als Fortsetzungsformation in den Chart geschrieben. Kurz gesagt: Die charttechnischen Vorgaben sind alles andere als rosig.

Ausbruch nach unten müsste vermieden werden

Im Bereich von 7,25 - 7,45 EUR verläuft die Unterkante der mehrwöchigen Seitwärtsbewegung. Diese stellt kurzfristig den zentralen Support dar und den Trigger für die Bären. Rutscht die Aktie unter diesen Preisbereich zurück, entstehen Verkaufssignale. Abgaben bis zum Jahrestief bei 6,71 und später 5,60 und 4,80 - 5,00 EUR könnten dann folgen.

Gelingt hingegen eine größere Trendwende am Support bei 7,25 - 7,45 EUR oder am Jahrestief, könnte der EMA50 wieder angesteuert werden. Für prozyklische Kaufsignale müssten sich Trader und Anleger allerdings noch gedulden.

Erst mit einem nachhaltigen Ausbruch über 8,90 EUR hellt sich das Chartbild deutlich auf, dann könnte ein Anstieg bis zunächst 10,50 - 10,80 EUR folgen. Für größere Kaufsignale müssten darüber hinaus die Abwärtstrendlinien geknackt werden.

Fazit: Solange die Aktie unterhalb des EMA50 notiert, bleiben die Bären im Vorteil. Die jüngsten Kursmuster sind wenig konstruktiv, bei weiterer Schwäche erhöht sich die Gefahr eines Kursrutsches deutlich.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)