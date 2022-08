Kartellamt schaut Internet-Riesen auf die Finger

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Das Bundeskartellamt will den Wettbewerb im Internet vorantreiben und das Vorgehen von Digitalkonzernen wie Amazon oder Apple genau unter die Lupe nehmen.

"In enger Zusammenarbeit mit der EU-Kommission und nationalen Wettbewerbsbehörden auf der ganzen Welt arbeiten wir mit Nachdruck an Lösungen, um den Wettbewerb in der Digitalwirtschaft zu schützen beziehungsweise wiederherzustellen", sagte Kartellamts-Präsident Andreas Mundt am Dienstag bei der Vorstellung des Jahresberichts 2021/22. Die Behörde habe bei Amazon, Alphabet/Google und Meta/Facebook eine "überragende marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb" festgestellt. Ein entsprechendes Verfahren gegen Apple laufe derzeit noch.

