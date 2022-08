Sandpiper Digital Payments AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

SANDPIPER Digital Payments AG gibt Halbjahreszahlen 2022 bekannt



30.08.2022 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SANDPIPER Digital Payments AG gibt Halbjahreszahlen 2022 bekannt Operativer Umsatz sinkt wegen der Dekonsolidierung der InterCard Gruppe auf EUR 2,0 Mio. (Vorjahr: EUR 13,4 Mio.)

Verlust (Swiss GAAP FER) beläuft sich auf EUR 0,3 Mio. (Vorjahr: EUR +0,8 Mio.)

SANDPIPER nimmt ein Darlehen von EUR 0,2 Mio. auf St. Gallen, 30. August 2022 - SANDPIPER Digital Payments AG (BX Swiss, Ticker: SDPN, www.sandpiper.ch, ISIN: CH0510341644) veröffentlicht den Halbjahresabschluss für 2022 nach Swiss GAAP FER. Nach dem Verkauf der InterCard AG Informationssysteme verbleibt nur noch die Ergonomics AG mit ihrer 100%igen Tochtergesellschaft e24 AG im Konsolidierungskreis. Der Umsatz hat sich durch die Dekonsolidierung der InterCard AG Informationssysteme im Jahr 2021 deutlich von EUR 13,4 Mio. auf EUR 2,0 Mio. reduziert. Die Bilanzsumme der SANDPIPER Gruppe verringert sich deutlich von EUR 3,9 Mio. auf EUR 2,6 Mio. Die Reduzierung resultiert im Wesentlichen aus der Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (EUR 0,8 Mio.) und der Rückzahlung von Bankdarlehen (EUR 0,3 Mio.). SANDPIPER hat ein Darlehen in Höhe von CHF 0,2 Mio. aufgenommen, um den Liquiditätsbedarf hauptsächlich für das operative Geschäft zu decken. Der Verwaltungsrat des Unternehmens sowie die Darlehensgeber haben der Aufnahme zugestimmt. Das den SDPN-Aktionären zurechenbare Eigenkapital verringerte sich aufgrund des Verlustes der laufenden Periode in der Höhe von EUR 0,3 Mio. auf EUR -0,3 Mio. Die Ergonomics AG und die e24 AG haben im Vergleich zum Vorjahr einen Umsatzverlust von EUR 0,6 Mio. ausgewiesen. Die e24 AG verkaufte im Vorjahr ihr Parking-Geschäft, das in der Vorperiode einen Umsatz von EUR 0,2 Mio. generierte. Die Ergonomics AG weist einen Umsatzrückgang von EUR 0,4 Mio. aus. Das geringere Umsatzvolumen wirkte sich negativ auf die Profitabilität der e24 AG und der Ergonomics AG aus. Darüber hinaus wirkte sich im Vorjahr der einmalige Ertrag aus dem Verkauf des Parking-Geschäfts in Höhe von EUR 0,2 Mio. ergebnismindernd aus. Als positiver Effekt aus der Konzernverschlankung konnten die Holdingkosten um EUR 0,1 Mio. reduziert werden. Ereignisse nach dem Stichtag und Ausblick Nach dem Verkauf der InterCard Gruppe und des Parking-Geschäfts der e24 AG wird der Umsatz dieses Jahr deutlich tiefer ausfallen. Die Geschäftsleitung erwartet ein Umsatzniveau der Gruppe von ungefähr EUR 4,8 Mio. in 2022. SANDPIPER hat noch immer ein Guthaben aus der Konkursmasse der Payment Solutions Gruppe von rund EUR 0,1 Mio. Die Höhe dieser Forderung kann noch nicht exakt benannt werden, da das Konkursverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Der Abschluss des Konkursverfahrens und die entsprechende Abschlusszahlung werden in 2024 erwartet. Die Gesellschaft versucht weiterhin, eine Transaktion analog jener mit Raffles Financial Limited umzusetzen. In diesem Zusammenhang ist SANDPIPER in Diskussionen mit verschiedenen Zielgesellschaften wie auch Investmentgesellschaften, welche an einer Zusammenarbeit mit SANDPIPER interessiert sind. SANDPIPER wird entsprechend dem Fortschritt dieser Gespräche informieren. Der Halbjahresabschluss wird auf der Website zur Verfügung gestellt.

Über SANDPIPER Digital Payments AG SANDPIPER Digital Payments AG ist ein börsenkotiertes Holdingunternehmen mit den Schwerpunkten innovative, digitale und mobile Zahlsysteme sowie Sicherheitsdienst und Technologien. SANDPIPER ist alleinige Anteilseignerin der Ergonomics AG. Ansprechpartner Dr. Felix Exner

fe@mountain.partners

Website: www.sandpiper.ch

Ende der Insiderinformation