SOLAREDGE - Aktie mit Verkaufssignal

SolarEdge Technologies Inc. - WKN: A14QVM - ISIN: US83417M1045 - Kurs: 279,460 $ (Nasdaq)

Die Aktie des Anbieters von Anbieter für photovoltaische Energiegewinnungs-, Optimierungs- und Monitoringsysteme befindet sich seit vielen Jahren in einer Aufwärtsbewegung. Im Januar 2021 erreichte die Aktie ein Hoch bei 377,00 USD.

Seitdem befindet sie sich in einer großen Seitwärtsbewegung zwischen diesem Hoch und einer Unterstützung bei 199,33 USD. Am 28. Juli notierte der Wert zuletzt am Widerstand bei 377,00 USD. Seitdem fällt er wieder zurück. Gestern fiel die Aktie unter den EMA 200 bei 286,75 USD zurück. Damit ergab sich ein Fortsetzungssignal für die Abwärtsbewegung seit Ende Juli.

Wie tief kann die Aktie fallen?

Die Solaredge-Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen weiter unter Druck stehen. Abgaben in Richtung 199,33 USD und damit an die untere Begrenzung der Seitwärtsbewegung seit Januar 2021 sind möglich.

Ein kleines Kaufsignal ergäbe sich mit einem Ausbruch über das Hoch vom Freitag bei 307,94 USD. Gelingt ein solcher Ausbruch, wäre eine Rally gen 377,00 USD möglich.

Fazit: Mit dem gestrigen Rückfall gab es ein Verkaufssignal, das einige Wochen tragen dürfte.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)