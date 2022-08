TAKE-TWO - Die Enttäuschung ist spürbar

Take-Two Interactive Softw.Inc - WKN: 914508 - ISIN: US8740541094 - Kurs: 122,900 $ (Nasdaq)

Kollege Bastian Galuschka lag mit seiner Einschätzung Mitte Mai goldrichtig, als er nach dem Crash eine Kurserholung in den Bereich bei 135,70 - 139,90 USD prognostizierte (siehe Analyse TAKE-TWO - Aktie sehr volatil nach Zahlen!). Das Hoch der Erholung markierte der Wert bei 137,43 USD am 16. August, womit gleichzeitig der Ausbruch aus der mehrmonatigen Seitwärtsrange versucht wurde. Dieser Ausbruch scheiterte jedoch, in der Folge kam es zu einem stärkeren Abverkauf. Die Aktie notiert wieder am unteren Drittel der Seitwärtsspanne der letzten Monate. Im Chart steht ein Fehlausbruch, der potenziell ein sehr negatives Signal liefern könnte.

Ausbruch aus der Range abwarten

Prinzipiell sind die Bären wieder leicht im Vorteil, jedoch bleibt das Papier in der Handelsspanne zwischen grob 118 und 136 USD ohne Signal. Handlungsbedarf für mittelfristige Aktionen würde sich also erst bei einem Ausbruch aus der Seitwärtsrange ergeben, innerhalb der Handelsspanne wäre sie lediglich für kurzfristige Rangetrader attraktiv.

Rutscht der Wert nachhaltig unter 118 USD zurück, entstehen kleine Verkaufssignale für Abgaben bis 112 - 114 oder 110 USD. Unterhalb von 110 USD lockt das Jahrestief bei 101,85 USD.

Auf der Oberseite müsste es zwingend zu einem Ausbruch über 140 USD für größere Signale kommen. Erst dann hellt sich das mittelfristige Chartbild deutlich auf, dann wäre der Wert reif für eine größere Aufwärtswelle. Ein erstes Ziel könnte bei 159 - 160 USD beziffert werden.

Fazit: Nachdem die Käufer zuletzt enttäuscht hatten, versuchen es jetzt die Bären. Letztlich sollte man sich als längerfristig orientierter Trader bzw. Anleger auf keine der Seiten stellen und neutral und zurückhaltend bleiben, solange die Seitwärtsbewegung der letzten Monate andauert.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)