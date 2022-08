ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Sixt-Stämme auf 'Hold' - Ziel 115 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Sixt-Stammaktien nach gutem Lauf seit dem Kapitalmarkttag von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 130 auf 115 Euro gesenkt. Dies schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Strategiestudie zu mittelgroßen Werten aus dem deutschsprachigen Raum. Der Autovermieter gehöre zu den Besten in seinem Segment und werde wohl weitere Marktanteile gewinnen. Das schwächere Konjunkturumfeld und potenzielle negative Auswirkungen auf das Reisegeschäft im Jahr 2023 könnten das Wachstum aber kurzfristig bremsen./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2022 / 15:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2022 / 19:00 / ET

