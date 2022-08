BRENNTAG - Ein Sprungbrett, das genutzt werden sollte

Brenntag AG - WKN: A1DAHH - ISIN: DE000A1DAHH0 - Kurs: 65,420 € (XETRA)

Bis Mitte Juli befand sich die Aktie von Brenntag in einem Abwärtstrend, der dank eines steilen Konters an der Unterstützung bei 59,39 EUR gestoppt und somit die damals antizipierte Aufholjagd bis 71,40 EUR gestartet werden konnte.

Bisher stoppte der neue Aufwärtstrend an dieser Marke und es folgte eine tiefe Korrektur an das Unterstützungslevel bei 64,82 EUR. Hier könnte die Brenntag-Aktie jetzt wieder mit neuem Schwung in Richtung 68,40 EUR steigen und bei einem Bruch der Marke ein weiteres kleines Kaufsignal ausbilden. Die Folge wäre der zweite Anstieg bis 71,40 EUR. Darüber könnte der Wert mittelfristig sogar schon bis 76,34 EUR steigen.

Umso problematischer wäre dagegen ein Scheitern an der 68,40-EUR-Marke bzw. ein vorheriges Unterschreiten der Unterstützung bei 64,82 EUR. Denn in diesem Fall könnte nur noch die Haltemarke bei 63,14 EUR einen tiefen Fall in Richtung 61,10 und 59,39 EUR aufhalten. Der Aufwärtstrend seit Mitte Juli wäre damit aber ohnehin beendet.

Charttechnisches Fazit: Bislang ist der Aufwärtstrend der Brenntag-Aktie zwar gefährdet, aber noch nicht beendet. Sollte der Wert jetzt zügig über 68,40 EUR ausbrechen, könnte eine Kaufwelle bis 71,40 EUR folgen.

Brenntag Chartanalyse (Tageschart)

