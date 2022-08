META PLATFORMS - Vom Regen in die Traufe

Meta Platforms Inc - WKN: A1JWVX - ISIN: US30303M1027 - Kurs: 167,285 $ (Nasdaq)

Noch sollten die Anleger bei der Meta-Aktie nicht die Flinte ins Korn werfen, denn die Seitwärtsbewegung oberhalb des Jahrestiefs bei 154,25 USD dauert an. Allerdings hat der misslungene Ausbruchsversuch über 183,85 USD Anfang August weiter bärische Spuren hinterlassen. Die Chancen auf eine vorzeitige Trendwende wurden damit vergeben und mit dem daraufhin folgenden Abverkauf die Gefahr erhöht, dass die Aktie unterhalb von 154,25 USD weiter in Richtung 137,10 USD abverkauft wird.

Für die Investorenseite und potentielle Käufer ist daher von entscheidender Bedeutung, das nicht nur das Zwischenhoch vom vergangenen Freitag bei 170,92 USD, sondern insbesondere der Kreuzwiderstand bei 175,49 USD überschritten werden. Damit wäre zwar noch kein Kaufsignal aktiviert, aber zumindest die Gefahr eines Einbruchs in Richtung 137,10 USD in weite Ferne gerückt. Das entscheidende Kaufsignal käme weiterhin erst bei Kursen über 183,85 USD zustande und dürfte die Aktie von Meta direkt bis 202,03 USD antreiben.

Charttechnisches Fazit: Der Abverkauf der letzten Wochen lässt den Schluss zu, dass die Aktie von Meta in Kürze auf ein neues Jahrestief und in Richtung 137,10 USD fällt. Um dies zu verhindern, müssten die Hürden bei 170,92 und 175,49 USD in Kürze dynamisch überschritten werden.

Meta Platforms Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)