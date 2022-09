APPLE - Wird der nächste Rutsch noch verhindert?

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 157,430 $ (Nasdaq)

So schnell kann es manchmal gehen: In seiner letzten Analyse vom Montag morgen hatte mein Kollege Alexander Paulus auf die kurzfristige Einsturzgefahr bei den Anteilen von Apple hingewiesen, nachdem die markante Unterstützung bei 166,48 USD am Freitag zuvor gebrochen worden war. Es folgte der erwartete Abverkauf an den Support bei 157,26 USD, der heute im frühen Handel ebenfalls unterschritten und damit aber schon das nächste negative Signal aktiviert wird.

Sollte die Aktie jetzt also nicht schleunigst wieder über die Unterstützung ansteigen und idealerweise auch direkt wieder über 163,00 USD zurückfinden, dürfte sich die Korrektur der letzten Wochen fortsetzen. Denn eines muss auch klar gesagt werden: Den Aufwärtstrend der Apple-Aktie gefährden die Verkaufswellen der letzten Tage nicht. Dennoch sollte man sich unter 157,26 USD auf Abgaben bis an das 50 %-Retracement der Rally auf Höhe der Unterstützung bei 151,74 USD einstellen, ehe der Aufwärtstrend fortgesetzt werden dürfte.

Bricht die Aktie dagegen im weiteren Verlauf unter die Marke ein, könnte der Aufwärtstrend nur mit einer Verteidigung der Unterstützung bei 147,03 USD aufrechterhalten werden.

Apple Chartanalyse (Tageschart)

Tägliche Tradinganregungen, Austausch mit unseren Börsen-Experten, Aktien-Screener und Godmode PLUS inclusive: Jetzt das neue PROmax abonnieren!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)