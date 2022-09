2 Top-Aktien, bei denen ich in 3 Jahren auf eine Kursverdopplung wette

The Motley Fool · 02.09.2022, 08:07 Uhr

Top-Aktien mit dem Potenzial zu einer Kursverdopplung innerhalb von drei Jahren? Das ist ein womöglich zunächst ambitioniert klingendes Ziel. Allerdings glaube ich, dass es diese Chancen jetzt häufiger gibt. Im Growth-Segment sind viele Börsenwerte gefallen. Alleine ein solides Erholungspotenzial kann ausreichend sein.

Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) und Etsy (WKN: A14P98) sind zwei Top-Aktien, bei denen ich am ehesten auf eine solche Performance wetten würde. Warum, das schauen wir uns jetzt ein wenig genauer an.

Etsy: Top-Aktie Richtung Kursverdopplung in 3 Jahren?

Bei Etsy glaube ich, dass das Management dieser Top-Aktie unternehmensorientiert und langfristig denkend das Fundament für zukünftige Erfolge stellt. Ein Beispiel gefällig: Zuletzt verkündete man, 25 Mio. US-Dollar für Verkäufe bereitzustellen, bei denen etwas schiefgeht und wofür man Käufer oder Verkäufer entschädigen muss. Zwar belastet das kurzfristig das Ergebnis. Aber: Es fördert das Vertrauen in diese Praxis.

In der Vergangenheit hat es mehrere solcher Dinge gegeben. Zum Beispiel, dass man ins Marketing investierte, was sich bereits während der Pandemie auszahlte. Mit diesen Gedanken und dem Ansatz hat sich das Management von Etsy von einem Nischen-Anbieter zu einem etablierteren E-Commerce-Akteur gemausert. Aber wo lauert das Potenzial zur Kursverdopplung innerhalb von drei Jahren?

Meine These: Bei Etsy kommt es womöglich noch zu vereinzelten Quartalen mit Stagnation. Jetzt belastet auch die Inflation, die das Verbraucherinteresse trübt. Aber früher oder später dürften die Kunden wieder mehr kaufen, das Wachstum bringt. Der Gesamtmarkt könnte schließlich bei über 1,7 Billionen US-Dollar liegen. In der Zwischenzeit entwickeln sich auch Reverb, Elo7 und Depop weiter und tragen nennenswerter zum Wachstum bei. Mit mehr Wachstum kann aus dieser Aktie mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 6 und einem 2021er-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30,6 in drei Jahren durchaus eine moderat und profitable wachsende Top-Aktie werden, die ihren Börsenwert verdoppelt.

Axon Enterprise: An profitablem Wachstum mangelt es nicht!

Eine zweite Top-Aktie, die sich innerhalb von drei Jahren im Kurs verdoppeln könnte, ist für mich Axon Enterprise. Um es kurz zu machen: Am profitablen Wachstum mangelt es nicht, was ein sehr wichtiger Katalysator sein kann. Das zweite Quartal schloss mit einem Umsatzwachstum von 31 % auf 286 Mio. US-Dollar. Wobei die Cloud- und Software-Erlöse um 41 % wuchsen.

Auch das Nettoergebnis spricht für eine Kursverdopplung, wenn die mittelfristige Tendenz weiter stimmt. Im zweiten Quartal lag der Wert bei 0,71 US-Dollar je Aktie. Profitables Wachstum funktioniert als Katalysator. Wenn das Management außerdem einen Markt adressiert, der 52 Mrd. US-Dollar groß sein soll, so ist noch jede Menge Potenzial vorhanden. Womöglich auch in den kommenden drei Jahren.

Für die Top-Aktie Axon Enterprise sind die Clouderlöse auch aufgrund des wiederkehrenden hochmargigen Charakters besonders entscheidend. Bei einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von ca. 8 sehe ich hier aufgrund des soliden Wachstums ebenfalls das Potenzial, dass die Aktie zu einer Kursverdopplung neigen könnte. Zumindest, wenn das so weitergeht. Binnen drei Jahren könnte sich das KUV schließlich auf einen Wert von unter 4 bei konstanten Wachstumsraten verbilligen.

Der Artikel 2 Top-Aktien, bei denen ich in 3 Jahren auf eine Kursverdopplung wette ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022. Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise und Etsy. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Axon Enterprise und Etsy.

Motley Fool Deutschland 2022