Fraport fertigt im Juni mehr Passagiere ab - Pfingstferien helfen

Düsseldorf (Reuters) - Der Frankfurter Flughafen hat im Juni mehr Reisende registriert als noch vor Jahresfrist.

Mit 5,8 Millionen Fluggästen sei die Zahl am größten deutschen Flughafen um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, teilte der Flughafenbetreiber Fraport am Freitag mit. Dabei profitierte das Unternehmen davon, dass die Pfingstferien in diesem Jahr auf den Juni fielen - 2024 lag Pfingsten im Mai. Fraport habe damit im vierten Monat in Folge Wachstum registriert.

Im ersten Halbjahr hätten insgesamt 29,1 Millionen Reisende den Flughafen der Mainmetropole genutzt, hieß es weiter. Das entspreche einem Plus von 1,4 Prozent. Vor allem nach Lateinamerika habe es mehr Reisende gezogen. Das Passagieraufkommen nach Nordamerika stagnierte dagegen. Deutliche Rückgänge gab es indes bei Reisen in den Nahen Osten. Eingerechnet der international von Fraport gemanagten Flughäfen - etwa in Peru oder Brasilien - wuchs das Passagieraufkommen im Juni um 5,5 Prozent auf rund 19,9 Millionen Reisende.