Apple: Gap ist zu!

Gelingt es demnach den Bereich von 165,00 US-Dollar zurückzuerobern, würden die Chancen auf einen zeitnahen Test des übergeordneten Abwärtstrends bei grob 172,00 US-Dollar merklich zunehmen und könnten bereits für ein erstes Long-Investment genutzt werden. Aber erst oberhalb des laufenden Abwärtstrends dürften die Erfolgsaussichten für ein längerfristiges Kaufsignal mit Zielen an den Rekordständen bei 182,94 US-Dollar merklich zunehmen. In diesem Fall ergibt sich sowohl für kurz- und mittelfristig orientierte Anleger ein guter Handelsansatz. Rutscht Apple dagegen unter 155,00 US-Dollar ab, müssten fortgesetzte Abschläge auf 146,95 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Dort würde Apple erneut die Chance auf eine Kehrtwende erhalten.

Nach einer fulminanten Kursrallye des US-Techgiganten Apple bis auf ein Verlaufshoch von 182,94 US-Dollar bis Anfang dieses Jahres setzte anschließend eine nicht unerwartete Konsolidierung ein und drückte die Notierungen zeitweise auf ein Niveau von 129,40 US-Dollar abwärts. Die letzten paar Wochen waren tendenziell wieder von deutlichen Zugewinnen der Aktie gekennzeichnet, ein Ausbruch aus dem seit Januar laufenden Abwärtstrend ist bislang allerdings noch nicht geglückt. Kurzfristig ist Apple an dieser Stelle zur Unterseite abgeprallt und versucht nun an der erstmöglichen Turnaround-Marke um das 38,2 % Fibo eine Kehrtwende zu vollziehen. Im Erfolgsfall könnte ein neuerlicher Test des Abwärtstrends bevorstehen, ein Ausbruch darüber würde sogar ein mittelfristiges Kaufsignal auslösen können.

Fazit:

Ohne eine klare Signallage sollten sich Investoren in der aktuellen Marktphase noch nicht an Apple herantrauen, erst oberhalb von 165,00 US-Dollar dürfte der laufende Abwärtstrend um 172,00 US-Dollar angesteuert werden. Mittelfristige Signale in Richtung der Allzeithochs bei 182,94 US-Dollar können erst nach Beendigung des laufenden Abwärtstrends generiert werden. Für jeden dieser Fälle könnte beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KG6HEH ausgestattet mit einem Hebel von 18,5 zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance vom gegenwärtigen Niveau aus beträgt bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee bis zu 200 Prozent. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von 157,70 US-Dollar vorläufig allerdings nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein entsprechender Stopp im Schein von 0,15 Euroergeben. Als Anlagehorizonte können bei entsprechender Aufwärtsdynamik wenige Tage bis Woche eingeplant werden.