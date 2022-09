PUMA - Hält der Support?

PUMA SE - WKN: 696960 - ISIN: DE0006969603 - Kurs: 60,500 € (XETRA)

Im Gegensatz zu Adidas, die zumindest vorbörslich von den präsentierten Zahlen des Konkurrenten Lululemon profitieren konnten, dürfte die Puma-Aktie auch heute eher schwach tendieren und an das Tief von Ende Mai bei 57,94 EUR fallen. Auf der Basis des bisherigen Verlaufs könnte es kurzfristig zu einem Rückfall auf 57,00 EUR kommen, ehe dort eine Erholung starten kann.

Der Abwärtstrend wäre dadurch aber noch nicht beendet. Dieser könnte sich im bärischen Fall auch noch nach einer kurzen Pullbackbewegung an die Dreiecksunterseite wieder in Richtung einer langfristigen Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 54,00 EUR ausdehnen. Die nächste markante Supportzone liegt am 61,8 %-Retracement der gesamten Rally von 2015 bis 2021 bei rund 53,00 EUR. Auf diesem Niveau könnte allerdings eine deutliche Erholung starten.

Auf der Oberseite müsste die Aktie dagegen zunächst den Widerstand bei 63,30 EUR durchbrechen. Dies wäre das erste kleine Kaufsignal. Seine Bestätigung würde es durch einen Anstieg über 64,84 EUR erfahren. Damit wäre auch die Konsolidierungsphase erfolgreich beendet und ein dynamischer Anstieg auf 70,88 EUR bis 73,52 EUR die Folge.

Charttechnisches Fazit: Nach einem kurzen Rückfall unter 57,94 EUR könnte die Puma-Aktie wieder durchstarten. Entscheidend wird dabei sein, ob es gelingt die Anteile des Sportartikelherstellers über die Widerstände bei 63,30 und 64,84 EUR anzuschieben.

Puma Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)