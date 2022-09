CF INDUSTRIES - Aktie ist direkt weiter durchgezogen!

CF Industries Holdings Inc. - WKN: A0ES9N - ISIN: US1252691001 - Kurs: 106,860 $ (NYSE)

Der Ursprungsanalyse für die Aktie von CF Industries im Juli folgte im August ein Update. Hier war ich davon ausgegangen, dass die Aktie in Richtung 94,45 USD korrigieren würde, wo sich Neueinstiege anbieten könnten. Doch die Bullen ließen sich auch von einem schwachen Gesamtmarkt nicht beirren. Vielmehr drehte die Aktie weiter auf und stürmte direkt in den Zielbereich zwischen 109,80 und 113,49 USD.

Nach einem kurzen Überschießen korrigierte die Aktie scharf und gab sämtliche Gewinne des letzten Teilimpulses wieder ab. Im Bereich einer Abwärtstrendlinie und etwas über dem EMA50 bildete sich am Donnerstag aber eine Umkehrkerze aus, der am Freitag deutliche Gewinne folgten. Die Aktie führte zum Wochenschluss die Gewinnerliste im S&P 500 an.

Reicht das Momentum für den Gap-Close?

Neueinstiege drängen sich aktuell nicht auf. Anleger, die Restpositionen halten, könnten den Stopp unter das Vorwochentief bei 100,23 USD nachziehen. Denn ein Rückfall unter die alte Abwärtstrendlinie und den EMA50 wäre negativ zu werten. Bleibt das Momentum positiv, könnte die Aktie auf Sicht einiger Tage das Gap bei 112,43 USD schließen, was in etwa auch einem Test des 61,8 %-Fibonacci-Retracements der jüngsten Konsolidierung bei 112,20 USD entsprechen würde. Dort werden die Karten neu gemischt.

Fazit: Die Aktie von CF Industries überraschte positiv. Was nicht Investierte ärgern wird, dürfte Trader aus der Konsolidierung heraus freuen. Das Setup vom Juli ging vollständig auf. Wer "oben" nicht verkauft hat und Restpositionen hält, sollte Absicherungen unter 100,23 USD nachziehen.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 6,54 11,65 9,39 Ergebnis je Aktie in USD 6,40 19,19 13,74 KGV 17 6 8 Dividende je Aktie in USD 1,20 1,51 1,53 Dividendenrendite 1,12 % 1,41 % 1,43 % *e = erwartet

CF Industries-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)